Cássia Kis convoca católicos para vigília em mesmo dia de atos previstos por Bolsonaro no feriado da Independência, para “iluminar o caminho do Brasil”

Atriz fez declaração no Youtube, onde mencionou personalidades ligadas ao Brasil Colônia, como Padre Antônio Vieira e Princesa Isabel, e disse que católicos “foram os principais homens e mulheres que construíram esta nação”

Na última sexta-feira (26), a atriz Cássia Kis convocou fiéis da Igreja Católica, no canal do Centro Dom Bosco do YouTube, para se unirem a ela, a partir das 4h da manhã do dia 7 de setembro, para uma vigília de oração em prol de “iluminar o caminho do Brasil” e livrá-lo dos “males que o ameaçam”.

No mesmo dia do feriado nacional, o presidente Jair Bolsonaro (PL) declarou que irá promover manifestações em diversas regiões do país, e que estará presente nos atos de Brasília e do Rio de Janeiro, entre 9h e 15h.

No vídeo, Cássia Kis cita personalidades católicas ligadas ao período colonial do Brasil, dentre elas o padre Antônio Vieira, José de Anchieta e Princesa Isabel, entre outras, onde declara que “os católicos foram os principais homens e mulheres que construíram esta nação”.

“Católicos foram os principais homens e mulheres que construíram esta nação, como São José de Anchieta, Padre Antonio Vieira, Cardeal Leme, Dom Vital e Princesa Isabel. E, graças aos nossos antepassados, nos tornamos um país católico de dimensões continentais. Os desafios foram muitos, e mesmo nos momentos mais críticos da nossa história, foi possível perceber como Maria Santíssima e Nosso Senhor sempre escutaram as preces do povo brasileiro”, comentou a atriz.

Ao convocar religiosos a fazer uma vigília através do Santo Rosário, para a padroeira do Brasil, Cássia Kis retoma o conceito de que os católicos construíram a nação e que, mais uma vez, devem tomar as “rédeas da história”.

“Hoje, nos encontramos em um período que exige uma vida de oração profunda, de cada um de nós. Por isso, no próximo dia 7 de setembro, desejo convidá-lo a fazer uma vigília comigo a partir das 4h da manhã, pelo canal do Centro Dom Bosco. Rezaremos o Santo Rosário, para que Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rainha e padroeira do Brasil, mais uma vez tome as rédeas da nossa história e nos livre dos males que ameaçam o Brasil”, finaliza a artista.