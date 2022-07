Casal Kílaris apresenta projeto da Casa Margutti no programa Casas & Curvas

O arquiteto Aquiles Nícolas Kílaris e a Designer de interiores Iara Kílaris mostram todos os detalhes de projeto especial em seu canal do youtube e celebram o sucesso dos resultados proporcionados pela parceria profissional

Projetos únicos feitos com sensibilidade e cuidado máximo aos detalhes. O trabalho do arquiteto Aquiles Nícolas Kílaris é reconhecido mundialmente pelos seus traços contemporâneos e curvas características. O resultado e sucesso de cada projeto desenhado por Nícolas também deve ser creditado à designer de interiores Iara Kílaris, sua esposa e grande apoiadora e parceira do seu trabalho. O casal Kilaris, como é conhecido pelos seus seguidores, que juntos somam mais de um milhão, trazem a conexão da relação para a entrega dos sonhos de cada cliente.

Casa Margutti reúne sofisticação e aconchego em um só projeto com assinatura do casal Kílaris

Aquiles Nícolas Kílaris compartilha os benefícios de trabalhar ao lado da esposa. “Trabalhar com a Iara é muito bom. Esse é um dos muitos elos que nos conectam. E essa nossa conexão reflete no resultado final das obras que entregamos aos nossos clientes”, afirma. Iara Kílaris concorda e diz o quanto aprende com essa parceria profissional. “É muito bom e desafiador. Aprendo muito com ele todos os dias. Estudo bastante também, tudo o que é relacionado à arquitetura das curvas, tão utilizada por ele. Desta forma, conseguimos harmonizar cada vez os projetos arquitetônicos com o design de interiores”, ressalta.

Casas & Curvas

No programa Casas & Curvas, quadro que é realizado dentro do canal do Youtube de Aquiles Nicolas Kílaris com apresentação de Iara Kílaris, o casal abre as portas e mostra todos os detalhes de cada projeto finalizado. Recentemente, um desses projetos impressionou a web com sua sofisticação e imponência. O projeto em questão foi a Casa Margutti, batizada com esse nome para homenagear a matriarca da família.

Em seu canal do YouTube, o arquiteto Aquiles Nicolas Kílaris mostra detalhes dos seus projetos finalizados e encanta a web

Aquiles Nicolas comenta o quão especial é esse projeto e quais são os diferenciais: “Ele foi feito para pessoas muito queridas, que saíram de apartamento para essa casa, porque queriam uma maior conexão com a natureza e espaço para reunir toda a família. Ela tem como particularidade ser uma casa térrea, mas com a suntuosidade de uma casa de dois pavimentos. Isso porque, a entrada imponente com pé direito duplo na área social, provoca essa sensação. Outro diferencial é o estilo da arquitetura. Projetei a residência em estilo neoclássico greco-romano, aliado à arquitetura das curvas, que valoriza linhas sinuosas e formas orgânicas”, detalha.

Para a designer de interiores, o maior diferencial da casa Margutti é o equilíbrio entre a sofisticação e o aconchego. “A integração de gourmet, cozinha e sala de jantar é maravilhosa! É como se toda a área social fosse um grande salão. Com isso, tudo ficou muito prático, charmoso, sem perder a sofisticação e ao mesmo tempo o aconchego”, opina. Mas Iara confessa que não consegue escolher apenas uma parte favorita da casa. “Eu gosto de tudo! Essa é uma casa imponente, toda integrada, elegante, inteligente, prática e moderna, feita especialmente para avós curtirem seus netos. A sala do piano em preto em branco é exclusiva. No living temos verdadeiras joias, com painéis de mármore esculpidos pela natureza revestindo as paredes. E a área de lazer é um verdadeiro paraíso, lago biológico que é possível nadar, espaço para rede e muito verde”, destaca.

Casal Kílaris celebra a união profissional e os resultados impressionantes da parceria

Para assistir na íntegra o tour completo pela Casa Margutti e outros episódios do programa Casas & Curvas, é só acessar o canal no Youtube de Aquiles Nicolas Kílaris.