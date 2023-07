Casal de roqueiros celebra o Dia Mundial do Rock e prepara casamento temático

Conheça a história de Rafael e Janaina, que se apaixonaram pelo rock e criaram o Viajantes do Rockl

No dia 13 de julho, data que se comemora o Dia Mundial do Rock, muitos fãs desse estilo musical aproveitam para curtir suas bandas favoritas, relembrar clássicos ou descobrir novidades. Mas para um casal de roqueiros de Santo André, no ABC Paulista, o Rock and Roll é mais do que uma diversão: é um estilo de vida e um elo de amor.

O jornalista Rafael Gmeiner, 41 anos, e a gestora de RH, Janaina Feles, 34 anos, se conheceram no ano passado e logo descobriram que tinham em comum a paixão pelo rock. Ambos já frequentavam bares e shows do gênero com frequência e Rafael já tinha experiência como músico, tendo tocado bateria e contrabaixo em bandas.

Rafael e Janaina são um casal de roqueiros que planejam um casamento temático e divulgam a cena roqueira da região

Foi essa afinidade musical que aproximou o casal, que logo começou a namorar e a planejar o futuro juntos. E é claro que o rock não poderia ficar de fora dos seus projetos. Além de prepararem um casamento temático, com direito a bandas ao vivo e decoração inspirada no rock, eles também criaram um canal na internet para divulgar a cena roqueira da região.

O canal se chama Viajantes do Rock e surgiu da ideia de Rafael de fazer um programa sobre bares de rock. Ele comentou com Janaina, que adorou a proposta e sugeriu o nome. Juntos, eles criaram a marca, as redes sociais, o site e os equipamentos necessários para gravar os vídeos. O objetivo é mostrar os locais onde o rock rola solto, entrevistar bandas e personalidades do meio e dar dicas para os amantes do rock.

Um dos locais que eles já visitaram e que tem um significado especial para o casal é o Santo Rock Bar, um dos preferidos de Rafael na cidade. Foi lá que ele pediu Janaina em namoro e em noivado. Eles ainda cogitam fazer a cerimônia de casamento lá, mas ainda estão avaliando algumas questões logísticas.

“O Santo Rock Bar é o nosso lugar. Foi lá que tudo começou e onde vivemos momentos incríveis. Seria muito legal casarmos lá, mas ainda não temos certeza se vai dar certo. De qualquer forma, queremos que o nosso casamento seja uma celebração do nosso amor e da nossa paixão pelo rock”, diz Rafael.

Rafael e Janaina se encontraram no rock, se apaixonaram pelo rock e criaram um projeto para divulgar o rock

Janaina concorda e diz que o rock é uma forma de expressão e de identidade para eles. “O rock faz parte da nossa história e da nossa personalidade. Nós nos conhecemos por causa do rock, nos apaixonamos pelo rock e queremos compartilhar o rock com as outras pessoas. O nosso casamento vai ser uma festa roqueira, com muita música, animação e amor”, afirma.

O casal ainda não tem uma data definida para o casamento, mas espera que seja ainda este ano. Eles também pretendem continuar com o canal Viajantes do Rock, visitando novos lugares, conhecendo novas bandas e mostrando a diversidade e a qualidade do rock na região.

“O Dia Mundial do Rock é uma data importante para nós, mas nós vivemos o rock todos os dias. É uma forma de arte, de cultura, de resistência e de união. Nós somos gratos ao rock por tudo o que ele nos proporcionou e queremos retribuir de alguma forma”, conclui Rafael.