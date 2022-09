Casa Ronald McDonald ABC constrói ala pediátrica em hospital da região para tratamento de câncer

Instituição oferece apoio integral e psicossocial aos jovens e seus familiares durante o período de tratamento oncológico e realiza campanhas, palestras e workshops sobre o tema para toda comunidade

A Casa Ronald McDonald ABC está empenhada em promover a oncologia infantil em todos os âmbitos. Além de eventos e divulgações que visam informar sobre sintomas e tratamentos, a instituição conseguiu, através de suas arrecadações, construir uma ala exclusiva para tratamento de câncer em crianças e adolescentes no Hospital Estadual Mário Covas.

“Oferecemos atenção integral aos pacientes oncológicos para melhorarmos a qualidade de vida e aumentarmos as chances de cura desses pacientes. Temos parcerias com clínicas e instituições voltadas para o diagnóstico do câncer, onde encaminhamos os pacientes que não conseguem realizar os exames de maneira rápida nos hospitais parceiros, além de dietas e medicamentos não fornecidos pelo SUS ou em falta. Temos o programa de diagnóstico precoce que consiste em um treinamento para identificação precoce dos principais tumores infantis. Além de campanhas, palestras e workshops já promovidos nas datas sobre a oncologia pediátrica”, explica Leila Lopes, Diretora Executiva da Casa Ronald McDonald ABC.



As famílias recebidas pela casa vêm através dos hospitais parceiros da região que entram em contato com a Casa para ver se o paciente pode ser abrigado. O Hospital passa todas as informações da criança ou adolescente, incluindo os dados e até possibilidade de alta ou não. Após isso, a casa disponibiliza uma vaga para o jovem e sua família que irá receber apoio integral que inclui seis refeições diárias, transporte aos hospitais, apoio psicossocial, assistência social, entre outros serviços citados acima de forma gratuita.

Além destas ações, a instituição buscou apoiar de forma ainda mais efetiva o próprio tratamento. Utilizando parte do dinheiro da campanha do McDia Feliz, a Casa Ronald McDonald ABC conseguiu construir a ala de quimioterapia infantil do Hospital Mario Covas. Antes, as crianças diagnosticadas com câncer eram atendidas na parte de pronto-socorro adulto do hospital.

“No pronto-socorro, as crianças em tratamento oncológico eram obrigadas a conviverem com casos adultos traumáticos, o que não era, em hipótese alguma, o melhor ambiente para qualquer pessoa em tratamento. Dessa forma, unificamos os valores arrecadados do McDia Feliz de anos anteriores que não foram utilizados para manter a Casa e constatamos que o valor necessário daria para a construção de um ambiente mais apropriado. Assim, construímos a Ala de quimioterapia pediátrica que conta com locais para realização do tratamento, atendimento nos consultórios ambulatoriais, além disso, reformamos a brinquedoteca do setor de pediatria. A Casa foi responsável totalmente pela construção e reforma com a contratação da empreiteira que realizou o projeto”, completa Leila.