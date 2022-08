Casa Perini Day: evento inédito reúne enogastronomia e música na charmosa Serra Gaúcha, em outubro

Alok e Zeeba são algumas das atrações confirmadas para a festa, que prevê um público de três mil pessoas, em uma área total superior a cinco hectares

A primeira edição do Casa Perini Music Day acontece no dia 11 de outubro, com sete horas de duração, em um dos locais mais charmosos da serra gaúcha, no Vale Trentino, em Farroupilha (RS), em meio a vinhedos, tendo o pôr do sol como cenário, apresentações musicais, que alia boa música e gastronomia.

Evento inédito reúne enogastronomia e música na charmosa Serra Gaúcha, em outubro

Alok e Zeeba, além de Thiago Mathias e Cattch, serão as atrações musicais e vão garantir momentos únicos, equivalentes às belezas naturais locais. “Este evento foi planejado minuciosamente desde o início do ano passado para promover uma experiência inédita no segmento do enoturismo. É a união de um evento enograstronômico e musical”, conta Franco Perini, diretor da Casa Perini.

Entre colinas e videiras, em uma área total superior a cinco hectares, o evento será realizado dentro da sede da Vinícola Perini e terá capacidade para cerca de três mil pessoas. Alguns setores terão serviço de garçom, com comidas e bebidas harmonizadas especialmente para a ocasião. Quem assina o menu gastronômico e a harmonização das áreas vip são os chefs Vicente e Arthur Perini e o sommelier Pablo Perini.

Quem assina o menu gastronômico e a harmonização das áreas vip são os chefs Vicente e Arthur Perini e o sommelier Pablo Perini (Foto: Daliana Mattana)

“A localização é realmente privilegiada e também nos inspira. O cardápio se baseia nas raízes desta terra, desde a chegada dos imigrantes italianos da família em solo gaúcho, até a tradição em receber e acolher. Além disso, vamos apresentar também técnicas da nova gastronomia mundial para agradar a todos”, detalha Arthur Perini, ao comentar sobre as escolhas gastronômicas.

Mapa 3D do evento (Foto: Dmand Dticket Eventos e Tickets Ltda)

O mapa do evento e os números

A imagem em 3D, o mapa de onde vai ocorrer a primeira edição do Casa Perini Music Day, indica como será feita a transformação do espaço para o evento. Além de contar com toda a estrutura necessária para uma montagem desse porte, a distância máxima que o público terá em relação ao palco será de 60m. Serão cerca de 160 pessoas trabalhando somente entre staff, produção e técnica, sob a coordenação da Rüthers Produções. Já para a montagem, que será feita ao longo de quatro dias, e a desmontagem, que será feita em dois, serão aproximadamente 70 profissionais envolvidos. Nos bares, equipe de garçons, cozinha e repositores contam com 215 pessoas envolvidas diretamente.

Casa Perini Music Day no Vale Trentino, em Farroupilha (RS), em meio a vinhedos, tendo o pôr do sol como cenário (Foto: Duo Studio)

Os aromas e os sabores

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O cardápio confirmado para o setor Vip 1 contará com mesa de antepastos, com pães de fermentação natural, mix de nozes e castanhas, frutas secas, sanduíche de rosbife e várias outras opções saborosas, além de Ilha de frutos do mar, com direito à paella de frutos do mar, bacalhau às natas e spaghetti nero com camarão ao molho de espumante Casa Perini Lótus.

“A localização é realmente privilegiada e também nos inspira”, diz detalha Arthur Perini

Além disso, o setor Vip 1 conta com Ilha de carnes, com carpaccio com rúcula e maionese de alcaparras, risoto parmiggiano e iscas de filé glaceadas no molho de Casa Perini Merlot, entre outras opções, e uma variedade de saladas, como a caprese e tabule, e uma deliciosa mesa de doces, assinada por Janine Perini, com morangos flambado com licor de grappa pretinha e sorvete de creme (harmonizado com o Casa Perini Aquarela).

Já o Vip 2 terá mesa de antepastos (pães de fermentação natural, mix de nozes e castanhas, frutas secas, copa, salame, blanquet de peru, entre outras opções); ilha de quentes (iscas de filé ao molho de Casa Perini Merlot, purê de mandioquinha, risoto de uva com gorgonzola e amêndoas, entre outros); saladas variadas e mesa de doces (Gelatto volante da Sorvelândia e brownie).

“Este evento foi planejado minuciosamente desde o início do ano passado para promover uma experiência inédita no segmento do enoturismo”, declara Franco Perini, diretor da Casa (Foto: Julio Soares)

Turismo da região

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Reconhecida pela ótima gastronomia, belas paisagens e roteiros naturais deslumbrantes, a serra gaúcha oferece muitas opções aos moradores e turistas. A região conta com turismo aquecido e estrutura hospitaleira para receber os apreciadores da região com conforto, garantindo a melhor experiência aos visitantes. Berço da imigração italiana, Farroupilha está localizada a pouco mais de 100km de distância da capital Porto Alegre.

Selo Casa Perini Music Day

O projeto conta com a produção da Rüthers Produções, que também é sócia e participou ativamente da curadoria do evento, auxiliando na concepção até sua execução. Casa Perini Music Day terá continuidade com uma grande realização anual.