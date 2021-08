Carol Valença é coroada Miss Sergipe

A modelo retorna ao mundo miss com mais maturidade e se prepara para novos concursos de beleza

Após dois anos fora do circuito de concursos de beleza, a modelo, influenciadora e graduanda em engenharia Carol Valença está de volta às competições. E esse retorno ocorre em grande estilo: nesta segunda (30), ela será coroada Miss Sergipe pela segunda vez.

“É uma sensação indescritível. É muito louco, pois já estive naquele palco e, por isso, a responsabilidade é ainda maior. Amo o mundo miss, e poder representar o meu estado é uma honra imensa”, celebra a sergipana, que reconhece o quanto amadureceu neste período de pausa das disputas.

Carol está se preparando para as competições com várias atividades. Seu dia inclui muito estudo, sessões com fonoaudióloga, coach e terapeuta, cuidados estéticos do rosto e corpo, rotina de alimentação saudável e de treinos, aulas de passarela, entre outras tarefas.

“É uma rotina bastante intensa, pois tenho que conciliar tudo isso com meu trabalho, mas eu amo. E quando a gente ama o que faz, tudo fica mais leve”, afirma a modelo, cuja expectativa para essa nova fase de sua carreira está lá em cima: “Darei o melhor de mim e o resultado está entregue nas mãos de Deus.”



Veterana nas passarelas, Carol Valença já tem um vasto currículo. Coleciona títulos como Miss Sergipe Be Emotion 2016, Miss Sergipe Empresarial 2018 e Miss Brasil Panamerican 2019. Nascida e criada na cidade de Aracaju, ela fez um curso em uma agência de modelos em 2012 para buscar independência financeira. Era o começo de uma longa caminhada na indústria da moda.

“Eu sempre fui muito batalhadora, trabalho desde os 14 anos. Quando acabou o meu estágio de menor aprendiz e fiquei sem trabalho, comecei a buscar uma solução para isso. Foi quando a agência da minha cidade começou um curso para modelos e me matriculei. A princípio, foi para trabalhar e ter uma renda, mas com o tempo, me apaixonei pela profissão e hoje me dedico totalmente a ela”, relembra.