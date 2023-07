Carol Diniz, a teacher dos famosos que revoluciona o ensino de inglês com método emocional

Conheça a trajetória de sucesso da professora que ajuda celebridades e pessoas comuns a desbloquearem a fluência no inglês

Aprender inglês pode ser um desafio para muitas pessoas, seja pela pronúncia, pela compreensão das nuances do idioma ou pelos bloqueios emocionais. No entanto, Carol Diniz, conhecida como a teacher dos famosos, tem se destacado por sua abordagem inovadora no ensino da língua inglesa.

Carol Diniz: a teacher que ajuda famosos a dominar o inglês compartilha seu segredo de sucesso

Com mais de 839 mil seguidores no Instagram, Carol conquistou seu espaço ajudando não apenas celebridades, mas também alunos comuns a alcançarem a fluência no inglês. Seu método, baseado na língua portuguesa e na inteligência emocional, tem se mostrado eficaz para superar obstáculos e destravar o potencial linguístico de seus alunos.

De acordo com Carol, falar inglês é mais emocional do que cognitivo, e é necessário estar com o emocional alinhado para não se preocupar com julgamentos ou medo de rejeição. A conexão entre professor e aluno é fundamental em seu método, pois acredita que é a partir dessa conexão que ocorre o verdadeiro aprendizado.

Carol Diniz já ensinou diversas celebridades a falar inglês fluentemente

Diferentemente dos métodos tradicionais, Carol utiliza o português como base de aprendizagem e prioriza as questões emocionais em seu ensino. Ela afirma que a fluência pode ser adquirida desde o primeiro dia e que, em geral, as pessoas levam de seis meses a um ano e meio para aprender todo o conteúdo do inglês.

Além de trabalhar com famosos como Thammy Miranda, Júlio Cocielo, Tatá, Bianca Andrade, Flay, Gabi Martins e Marco Luque, Carol já teve experiências profissionais como intérprete em Nova Iorque, treinamento de cão-guia para deficientes visuais e intérprete no Cirque du Soleil.

Fundadora da BeFaster – School of English, Carol é instrutora de língua inglesa desde 2003 e criadora do método “Transforme o seu Inglês”. Seu maior sonho é levar o inglês para o maior número de pessoas e transformar suas vidas através de seu método de linguagem e desenvolvimento pessoal.

Com um olhar abrangente que engloba tanto o aspecto linguístico quanto o emocional, Carol Diniz tem se destacado como uma referência no ensino de inglês, deixando sua marca ao ajudar pessoas a superarem seus medos e desbloquearem seu potencial para falar inglês fluentemente.