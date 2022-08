Carol Brasileiro comanda empresa de alta joalheria em Salvador/BA e oferece joias exclusivas a clientes

Empresária entrou no ramo em 2009 e hoje é diretora criativa da marca, que possui duas unidades na capital baiana e já prevê expansão pelo Brasil

Há 13 anos surgia a Serrara by Carol Brasileiro, joalheria que busca oferecer uma curadoria de peças singulares, arrojadas e atemporais, que possam fazer parte de momentos especiais da vida dos seus clientes. À frente da diretoria criativa está Carol Brasileiro, fundadora da empresa.

“Eu decidi empreender no segmento de joalherias a convite de uma amiga que já atuava no ramo. Sempre tive paixão por joias desde criança e resolvi então unir meu tino comercial à oportunidade de investimento no mercado de luxo”, comenta Carol, que é formada em Administração de Empresas, com Pós-Graduação em Marketing.

Em 2009, a Serrara abriu sua primeira loja, no Salvador Shopping e, mais tarde, lançou uma filial no Shopping Barra, ambas situadas na capital baiana.

Sobre a sua expertise em joias, Brasileiro conta que adquiriu com o dia a dia da joalheria, além de ter realizado alguns cursos voltados à área. “Tudo que aprendi sobre joias surgiu a partir da experiência de lidar diariamente com fornecedores e parceiros, e de alguns cursos que participei sobre o estudo da gemologia, que me trouxeram conhecimentos essenciais sobre as particularidades deste segmento. Além da curadoria assinada por mim, busco inovar sempre, trazendo peças autorais e exclusivas para o nosso portfólio”.

Como todas as empresas, a Serrara também passou pelo período mais crítico da pandemia mas, apesar do momento delicado, conseguiu se firmar e hoje continua a atender diversos clientes, que vão em busca da originalidade que a marca oferece.

“Surpreendentemente, a reabertura após a fase mais dura da pandemia fomentou o aquecimento do setor de luxo, uma vez que as pessoas estavam desgastadas após longos períodos de lockdown. Nossas clientes verdadeiramente apaixonadas pela alta joalheria passaram a nos procurar para recuperar a alegria e a autoconfiança, na busca de se sentirem lindas após conviverem com tantas restrições. Além disso, o mercado registrou aumento na realização de investimentos sólidos e que jamais perdem seu valor, como são as joias”, explica a diretora criativa.

Casada há 13 anos e mãe de dois filhos, um de oito e outro de cinco anos, Carol revela que ama realizar atividades físicas, esportes, viajar e ir à praia, de preferência na companhia da sua família, em seu tempo livre.

Sobre as perspectivas para o futuro, Brasileiro diz que deseja levar o nome da Serrara para outros estados, sendo esse um sonho pelo qual ela batalha diariamente. A empresária conta ainda que a marca estuda projetos de expansão para atuação em outras praças além de Salvador, em razão da demanda que possui de clientes advindos de outras localidades.

“Um grande sonho é levar a Serrara para outros lugares do Brasil e do mundo e poder proporcionar, com o mesmo padrão de personalização e excelência, as experiências que já oferecemos aos nossos clientes. Quero acompanhar de perto o crescimento dos meus filhos e vê-los se tornarem homens de bem, honestos e trabalhadores. E peço a Deus que me dê muita saúde e energia para continuar trabalhando muito pelos próximos anos”, finaliza Carol.