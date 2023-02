Carnaval pós-pandemia: 68% dos brasileiros querem ficar em casa nos dias de folia

Pesquisa ainda revela que 15% vão trabalhar; 14% optaram por viagens e 7% por festejar a data

Em 2023 acontece o primeiro Carnaval após a pandemia e grande período de isolamento social. E como estão as expectativas dos brasileiros para o feriadão mais aguardado do ano? A Hibou – empresa de pesquisa e insights de mercado e consumo – em parceria com a Score Retail, empresa de data retail da B&Partners. co, conduziu o “Pulso de Carnaval de 2023”. Foram mais de 1800 respostas válidas, por meio de painel digital, entre 26 e 29 de novembro de 2022.

Dentre os 7% que levam a festa a sério, 5% optaram por brincar o Carnaval em bloquinhos. Créditos: Shutterstock

Vai fazer o que no Carnaval?

A pergunta é recorrente, afinal de contas é o feriado prolongado mais esperado pelos brasileiros. Embora 68% tenham afirmado que vão passar o período em casa e outros 15% vão seguir com a rotina de trabalho, há também quem vai aproveitar de outras formas.

Dentre os 7% que levam a festa a sério, 5% optaram por brincar o Carnaval em bloquinhos; 1% vão desfilar em escola de samba e outros 1% vão para baile ou festa de Carnaval.

Com tantos dias de folga, viajar foi a escolha de 14%, sendo que 8% optaram por ir à praia; 5% para o interior; e 1% optaram por uma viagem internacional. Entre os indecisos estão 6% dos entrevistados.

“O Carnaval brasileiro é uma data tradicional, reconhecida mundialmente e, sendo este o primeiro após a pandemia, os brasileiros vão usar os dias de diferentes formas e há diversas oportunidades para o mercado. Para muitos, a opção é manter a rotina em casa e aproveitar os dias de folga para fazer atividades que gostam ou se aventurar por novidades, mas há também quem não vai deixar de aproveitar e cair na folia ou na estrada”, comenta Ligia Mello, coordenadora da pesquisa e sócia da Hibou.

O Bloco do Unidos do Sofá está formado!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dentre os 68% que optaram por ficar em casa, as atividades são diversas, mas destes, 20% não querem fazer nada. Por outro lado, há quem já tenha algumas opções, como 46% que vão assistir filmes e colocar os episódios das séries em dia, um hábito que se tornou mais frequente e fortalecido durante a pandemia.

Brasileiros querem ficar em casa no primeiro Carnaval após a pandemia. Créditos: Divulgação

36% vão aproveitar o momento para brincar com filhos/pets; 25% vão usar os dias para fazer aquela faxina; 22% vão dormir muito. Também foram citados: ler um livro (11%); assistir aos desfiles pela TV (10%); se arriscar a cozinhar novos pratos (7%); estudar ou fazer algum curso online (7%); fazer pequenas reformas na casa e jogar (4%, cada).

E se o streaming vai substituir o samba no pé, quem está com tudo é a Netflix. A plataforma é a queridinha de 52% dos brasileiros que vão ficar em casa. Na sequência, formam o TOP 5 o Youtube (25%); HBO Max (15%); Prime (12%) e a Globo Play (11%).

Como se fosse o primeiro Carnaval…

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre os 7% que definiram que vão pular e festejar de alguma forma, 18% afirmaram que se prepararam para este Carnaval. Além disso, 54% não dispensam a companhia dos amigos na hora da curtição; 36% querem aproveitar muito e 30% acreditam que as fantasias são essenciais nesses dias de folia.

Embora 17% afirmem que vão beber muito e curtir a festa, para 30% o preço das bebidas sempre é alto. Já 39%, estão preocupados com a segurança nas ruas.

Longe de casa no Carnaval

Com tantos dias de folga, viajar foi a escolha de 14%, sendo que 8% optaram por ir à praia. Créditos: Shutterstock

Aproveitar o feriado prolongado viajando foi opção de 14% dos entrevistados. Dentre eles, 78% elegeram o carro próprio como o meio de transporte escolhido. Os demais apontaram a viagem de ônibus (12%); avião (5%); carro locado, Uber, táxi e carona (1%, cada).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para acompanhar durante a viagem, 57% vão com a família com filhos; 29% com parceiro(a); e 17% com amigos. Já 5%, vão cair na estrada sozinhos.

Samba no pé e celular na mão!

O celular é uma extensão do corpo e não vai ficar de lado mesmo no Carnaval. Para os dias de folia, 41% vão manter o uso habitual das redes sociais, mas 51% vão usar mais o Instagram; 45%, o Facebook; 29%, o Youtube; 15%, o Tik Tok; 8%, o Kwai; 5%, o Twitter e 1% LinkedIn. Apenas 2% afirmaram que não usam as redes sociais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dinheiro na mão é vendaval

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mesmo curtindo o feriadão, o gasto dos brasileiros será baixo, pois o bolso do brasileiro está apertado. Para economizar, 46% afirmam que não querem gastar nada além do que está incluso na rotina financeira e, por outro lado, apenas 1% vão “tirar o escorpião do bolso” e gastar acima de R$4 mil. No tíquete médio entre R$250 e R$2500, estão:

40% pretendem gastar até R$250;

7% entre R$250 e R$500;

3% de R$501 a R$1 mil;

2% de R$2500 a R$4 mil;

1% de R$1 mil a R$2500.

Descansar, curtir, se organizar

Além dos blocos de rua, o feriado do Carnaval movimenta os brasileiros de diferentes formas. Quando perguntados sobre o que o feriado de Carnaval, as respostas são:

60% – descansar a mente;

31% – maratonar filmes e séries será minha rotina;

18% – bora organizar a vida e planejar os próximos meses;

14% – tempo de curtir a vida ao ar livre (parques, praia, campo)

10% – aproveitar para pôr a leitura em dia

6% – hora de curtir muito

5% – momento de celebrar a vida

2% – extrapolar, pois é o primeiro Carnaval após a pandemia

Depois de 2 anos

Quando perguntados sobre quais sentimentos vem à tona após dois anos sem as festividades carnavalescas, surgem diversas percepções. 33% relatam preocupação; 27% sobrevivência; 25% liberdade; 20% animação; 12% medo; 6% festivo; 5% saudades; 4% ansiedade; 4% euforia. 40% não citaram nenhum sentimento em especial.