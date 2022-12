Carlinhos Brown lança coleção em parceria com a Papel Craft

Para comemorar seus 60 anos de idade, Brown traduz em cores, linhas e estampas a originalidade que corre em suas veias e apresenta peças, como lenços, pochetes, vestidos, nécessaires, bolsas de lona, canecas, caixa de acrílico e placas de metal decorativas, que estarão disponíveis a partir do dia 5 de janeiro

Desde que celebrou 60 anos de vida, em 23 de novembro de 2021, o cantor e multi-instrumentista Carlinhos Brown vem realizando uma série de ações e lançamentos importantes. Em novembro, o artista lançou o álbum “É Mar Revolto”, projeto especial gravado com a banda de rock Mar Revolto. Em dezembro foi lançado “Espero Yara”, primeiro single de Pop Xirê, álbum com músicas inéditas de carnaval que o artista prepara para apresentar em janeiro.

Ainda em 2023, Brown pretende lançar um disco com músicas instrumentais. Como parte das comemorações, o artista ingressa pela primeira vez no mundo da moda e do design, ao lançar ao lado da Papel Craft uma coleção exclusiva criada em parceria com a equipe criativa e o próprio Brown.

Com frases, estampas e cores que remetem ao trabalho autoral de Carlinhos, dentre elas “Bebeu água? Tá com sede” e “Uma saudade de nós bateu”, as peças ficam disponíveis nas lojas e no site a partir do dia 5 de janeiro. A coleção é composta por acessórios como nécessaires, bolsas de lona, canecas, caixa de acrílico e placas de metal decorativas com as palavras Axé e Ajayô. Além de peças de roupas, como lenços, pochetes e vestidos. Esta será a primeira vez que a marca faz uma parceria com um artista de tamanho destaque nacional.

Carlinhos é o primeiro músico brasileiro a fazer parte da Academia do Oscar e a receber os títulos de Embaixador Ibero-Americano para a Cultura e Embaixador da Justiça Restaurativa da Bahia, cantor, compositor, arranjador, multi-instrumentista e artista visual, o esteta intuitivo e gestual Carlinhos Brown construiu uma trajetória consagrada por sua atuação musical, social e percussiva, além da exuberância das suas performances.