Carla Cecato assume o comando do Programa Talk Show, da Jovem Pan News

Antonia Fontenelle deixa a atração para concorrer ao cargo de deputada federal pelo Estado do Rio de Janeiro

O canal Jovem Pan News anuncia que o programa Talk Show terá nova apresentadora. A mudança de comanda já está fechada e talentosa jornalista Carla Cecato assume a edição de amanhã (02) do programa. Lançado em março de 2021, o semanal de entrevistas com artistas e políticos vai ao ar todos os sábados às 22h30, na TV e em todas as plataformas da Jovem Pan.

Lançado em março de 2021, o semanal de entrevistas com artistas e políticos vai ao ar todos os sábados às 22h30, na TV e em todas as plataformas da Jovem Pan

Desde sua estreia, Antonia Fontenelle era responsável por liderar o talk show de entrevistas. A partir de julho, a atriz e apresentadora deixa a atração para concorrer ao cargo de deputada federal pelo Estado do Rio de Janeiro.

Carla Cecato é uma das mais renomadas jornalistas da TV brasileira e, recentemente, veio reforçar o time da Jovem Pan News.

Carla Cecato é uma das mais renomadas jornalistas da TV brasileira e, recentemente, veio reforçar o time da Jovem Pan News. Com 44 anos, a profissional coleciona passagens pelas principais emissoras do País. Foi responsável pela cobertura das Olimpíadas de Pequim, na TV Record, e também foi âncora dos principais telejornais da casa.