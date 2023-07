Capital Moto Week faz história com recorde de sustentabilidade: 2 toneladas de lixo eletrônico recolhidas

Evento deixa legado sustentável e histórico na Granja do Torto

O Capital Moto Week (CMW), maior festival de motos e rock da América Latina, completa seus 20 anos de história com uma marca notável: ações de sustentabilidade que ultrapassam as fronteiras do entretenimento e alcançam a comunidade local.

Granja do Torto se transforma em referência de sustentabilidade graças ao CMW

Em parceria com a Prefeitura Comunitária da Granja do Torto e a ONG Programando o Futuro, a organização do festival realizou uma ação porta a porta, recolhendo impressionantes 2 toneladas de lixo eletrônico em 1.000 residências do Setor Habitacional Torto, demonstrando seu comprometimento com o meio ambiente e o desenvolvimento social.

Festival de Motos e Rock bate recorde de ações sustentáveis na América Latina

Ao longo dos dias 22 a 26 de julho, um grupo de voluntários percorreu incansavelmente as ruas do bairro, alcançando todas as 3.500 residências e coletando equipamentos eletrônicos obsoletos, como geladeiras, fogões e televisores de tubo, além de uma grande quantidade de pilhas.

A ação foi estruturada de forma inclusiva, com um ponto de coleta na Praça da Amizade, próxima ao Parque de Exposições da Granja do Torto, local que sedia o CMW, além de um ônibus educativo que conscientizou a comunidade sobre o correto descarte de resíduos eletrônicos.

Juliana Jacinto, organizadora do festival, expressou sua alegria com o resultado da ação e ressaltou o propósito do CMW: “Nós, do Capital Moto Week, temos um projeto muito forte de sustentabilidade e legados sociais. Com a parceria da Programando o Futuro, arrecadamos lixos eletrônicos e já fizemos uma série de doações de computadores que ajudaram escolas e a profissionalização de jovens na comunidade da Granja”.

Patrícia Mazoni, coordenadora de sustentabilidade do CMW, explicou que 100% do lixo eletrônico arrecadado pelo festival é destinado corretamente: “Há um processo de desfazimento, em que esses resíduos são fragmentados e encaminhados para a indústria para serem reciclados e voltarem ao ciclo produtivo. Alcançamos um grande impacto social e ambiental ao livrar a comunidade inteira da Granja do Torto de resíduos eletroeletrônicos poluentes”, disse Patrícia.

A iniciativa também recebeu elogios do prefeito da Granja do Torto, Marcelo Oliveira, que declarou: “A ação foi fantástica porque muita gente não tem como descartar os materiais. Com a coleta na porta de cada um, transformamos a Granja do Torto em uma comunidade lixo zero eletrônico”. Os computadores doados em boas condições de reuso serão recondicionados para centros de inclusão digital nas comunidades, fortalecendo ainda mais o compromisso do CMW com o desenvolvimento socioambiental.

Ao atingir a marca histórica de coleta de lixo eletrônico, o Capital Moto Week demonstra que sua grandeza não se limita ao público apaixonado por motos e rock, mas estende-se ao cuidado com o meio ambiente e à promoção de iniciativas sustentáveis que deixam um legado positivo para a comunidade da Granja do Torto e para o futuro.