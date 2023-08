Capa da edição de agosto da Vogue Brasil, Gisele Bündchen revela do que abriu mão pela carreira

Além da entrevista, a revista fez um editorial com a modelo e o tema escolhido foi “clássicos”, com peças atemporais como camisa branca, vestido preto e minissaia.

A entrevista que acompanha o ensaio explora o motivo que faz com que Bündchen continue no topo em quase 30 anos de profissão. Para ela, seu profissionalismo, fidelidade aos seus valores e à sua essência, e, seu jeito naturalmente mais reservado fez com que acabasse escolhendo trabalhos que considerava mais relevantes e contribuindo, possivelmente, para a longevidade numa carreira, que, às vezes, dura pouco.

A modelo posa com roupa e assessórios da Animale. Créditos: Lufré Gisele usa look da Saint Laurent. Créditos: Lufré

Dentro dos detalhes sobre sua trajetória, Gisele fala à Vogue sobre saúde mental, padrões, longevidade e do que abriu mão pela carreira. Contou desde fatos sobre o recente fim do casamento até os ataques de pânico no início da carreira, tempo em que sua rotina era composta por cafés, cigarros e vinho: “Tive que passar por momentos difíceis para entender a importância de fazer escolhas mais saudáveis para minha vida”.

Foto 4- A modelo posa com roupas e assessórios da Marc Jacobs. Créditos: Lufré

Gisele atualmente compartilha técnicas de bem-estar com seus 22 milhões de seguidores no Instagram. Na entrevista ela também fala sobre os hábitos que a ajudam a contornar a ansiedade, a estrutura matriarcal de sua família, o novo livro de receitas que deve lançar no ano que vem e reflete sobre a longevidade – na vida e na moda.

Gisele usa look da Miu Mil. Créditos: Lufré

A capa foi clicada por Lufré, com edição de moda de Rita Lazzarotti e beleza por Henrique Martins.

A edição com a entrevista completa e o editorial de moda com a ubermodel já está disponível no site da revista: aqui.