Cannabis medicinal: o segredo do atleta que se prepara para o IronMan

Triatleta Fernando Paternostro relata como a suplementação de Cannabis medicinal está ajudando na sua preparação para a competição

Jurerê Internacional, em Florianópolis, receberá a maior competição de triathlon do mundo, o IronMan, no dia 28 de maio. A prova é composta por natação, ciclismo e corrida, totalizando 3,8 km, 180 km e 42,2 km, respectivamente. Com um pouco mais de um mês para a competição, os atletas estão se preparando para uma das provas mais desafiadoras do esporte.

Atletas usam cada vez mais a Cannabis medicinal e suplementos alimentares no planejamento para a competição

Dos três esportes, qual é o mais desafiador em longas distâncias? Essa pergunta é respondida na competição IronMan, que terá 80 vagas, sendo 40 no masculino e 40 no feminino, para o Campeonato Mundial.

A competição tem um limite de 17 horas para a conclusão da prova, já que os profissionais levam em média oito horas, enquanto os amadores cruzam a linha de chegada em média em 14 horas. Para ter uma boa performance no torneio, há uma série de preparos físicos pré e durante a competição que devem ser realizados.

Fernando Paternostro, de 43 anos, é triatleta e está se preparando para o IronMan de uma forma não convencional, com uma rotina de suplementos e complementação de Cannabis medicinal. Segundo ele, uma das grandes diferenças do uso de extrato vegetal de Cannabis para os medicamentos convencionais é a diminuição da ansiedade, que ajuda, inclusive, a seguir uma dieta nutricional com excelência e não comer por impulso. Outro ponto importante que ele cita é o aumento do sono REM e a velocidade de recuperação para o próximo treino.

Ricardo Goldfeder, nutricionista, especialista em Nutrição Funcional

“Minha preparação para o IronMan foi 100% com Cannabis medicinal. Junto com o extrato vegetal de Cannabis, uso suplementos nutricionais como Beta Alanina, Creatina e Whey para auxiliar na hora do treino. Com essa rotina, sinto vontade de enfrentar a disputa, enquanto os outros competidores se sentem muito cansados”, comenta Paternostro. “Não podemos esquecer, inclusive, que para o uso de Cannabis medicinal, é primordial o indivíduo ser examinado por um profissional legalmente habilitado que possa prescrever o uso de produtos à base de canabidiol”, complementa o atleta.

De acordo com Ricardo Goldfeder, nutricionista, especialista em Nutrição Funcional e Mestre em Atividade Física e Saúde, é raro ver atletas descansando semanas antes da prova. Os competidores treinam até o último segundo e muitas vezes acabam tendo desnutrição ou ficam doentes por conta da baixa imunidade. “A suplementação é fundamental para um esporte como o triathlon. Os três pilares para se dar bem no dia da prova é baseado em: treinar, descansar e ter uma alimentação saudável, junto com a suplementação adequada”, afirma Goldfeder.

A suplementação é indispensável para esses atletas, uma vez que o gasto calórico é grande, tanto na fase de treino, quanto durante a prova. Diante disso, usar suplementos para imunidade, como o Imuno Swiss, proteção cardiovascular e metabolismo energético, como Omegavie Q10 e pré-treino para dar energia, força como o Beta Fusion da Cell Force, são essenciais para alcançar uma boa performance na competição. “Solicitar a ajuda de um especialista em dietas não se trata unicamente de perder peso, mas especialmente pode ser um grande aliado na melhoria da saúde e bem-estar. Por isso, é fundamental consultar um profissional especialista em nutrição para uma avaliação e elaboração de planos alimentares de acordo com os objetivos de cada paciente”, explica o especialista.