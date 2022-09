Canal Brasil exibe sessão especial em homenagem aos 40 anos da atriz Leandra Leal nesta quinta (8)

Emissora transmite, a partir das 20h15, os filmes “O Lobo Atrás da Porta” e “Love Film Festival”

Leandra Leal completa 40 anos nesta quinta-feira (8). Para comemorar, o Canal Brasil abre espaço na programação para homenagear a atriz, diretora e produtora. Leandra tem uma extensa carreira na dramaturgia brasileira e quase 30 filmes no currículo. Entre eles, “Love Film Festival” e “O Lobo Atrás da Porta”, que serão exibidos nesta quinta, no Canal Brasil, em uma sessão dupla, a partir das 20h15.

Em “Love Film Festival”, a atriz dá vida à roteirista Luzia, que vive uma história de amor com um ator colombiano em diversos festivais de cinema ao redor do mundo. O longa foi rodado no Brasil, Estados Unidos, Portugal e Colômbia.

Já “O Lobo Atrás da Porta”, que garantiu para Leandra o prêmio de Melhor Atriz no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, e também foi reconhecido nas categorias de “Melhor Filme” e “Melhor Roteiro” na premiação, mostra a atriz vivendo Rosa, a amante de um pai que procura seu filho desaparecido.

Carioca, Leandra Leal começou a carreira aos sete anos de idade em uma breve participação na novela “Pantanal”, onde sua mãe, Ângela Leal, trabalhava. Durante os anos 1990, estrelou a série “Confissões de Adolescente” e teve o primeiro papel expressivo em uma telenovela com “Explode Coração”.

Também atuou em novelas como “Cheias de Charme”, “Senhora do Destino” e “Império”. Além dos filmes “Bingo: O Rei das Manhãs”, “O Homem que Copiava” e “Zuzu Angel”, e das peças “PI – Panorâmica Insana” e “Rival Rebolado”, a atriz também assinou a direção do premiado documentário “Divinas Divas”.