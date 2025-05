Cana Brava Resort é reconhecido como empresa brasileira do ano pelo Latin American Quality Institute 

O Cana Brava Resort foi reconhecido com o título de Empresa Brasileira do Ano pelo Latin American Quality Institute (LAQI), uma das mais prestigiadas instituições da América Latina no incentivo à inovação organizacional.



O prêmio, entregue durante evento promovido pelo instituto, reforça o protagonismo do Cana Brava no cenário nacional, destacando sua atuação pautada por qualidade, responsabilidade socioambiental e social.



Rafael Espirito Santo, diretor comercial do Cana Brava Resort, recebendo o prêmio – Foto: Divulgação

“Esse reconhecimento é reflexo do compromisso que temos com a integridade, a inovação e a sustentabilidade. Ser uma empresa ESG vai muito além de cumprir obrigações, é sobre gerar impacto positivo e atuar de forma consciente em cada elo da nossa operação”, destaca Rafael Espírito Santo, diretor comercial do Cana Brava Resort.



Fundado no Panamá em 2001, o LAQI é reconhecido internacionalmente por promover e reconhecer práticas empresariais sustentáveis, éticas e eficientes. A escolha do Cana Brava como vencedor do prêmio envolveu um rigoroso processo de avaliação baseado no modelo de excelência do instituto. Entre os critérios considerados, estão a qualidade da gestão e dos processos internos, a responsabilidade socioambiental, a governança corporativa, o foco no cliente e a contribuição para o desenvolvimento regional.