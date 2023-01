Campeonato Mineiro de Futebol 2023 segue patrocinado pela Gerdau

Iniciativa teve início ano passado e se repete em 2023 para reforçar a estratégia da empresa em valorizar o esporte como instrumento de cidadania

Pelo segundo ano consecutivo, a Gerdau, maior produtora brasileira de aço, vai patrocinar o Campeonato Mineiro de Futebol, que começa em 21 de janeiro. A iniciativa, que teve início no ano passado e vai se repetir em 2023, reforça a estratégia da Gerdau de valorização do esporte como instrumento de cidadania.

Campeonato Mineiro de Futebol começa em 21 de janeiro

“O futebol é, sem dúvida, uma das grandes paixões dos mineiros e mineiras. Essa parceria que fomenta o esporte na capital e no interior do estado reforça a história que a Gerdau vem construindo em Minas há quase quatro décadas. Acreditamos no esporte como agente de transformação social e por isso temos cada vez mais investido nas instalações esportivas mineiras, afirma Gustavo Werneck, CEO da Gerdau.

Adriano Aro, Presidente da Federação Mineira de Futebol

“Vai ser um grande campeonato sem sombra de dúvidas! Nossos clubes estão cada vez mais fortes, fazendo grandes campanhas a nível nacional e continental, o que faz com que nosso torneio cresça em competitividade e em qualidade do produto. E contar com um parceiro como a Gerdau engrandece ainda mais a competição. A parceria foi um sucesso no ano passado e tenho certeza de que em 2023 será ainda mais”, destaca Adriano Aro, Presidente da Federação Mineira de Futebol.

Produtora de aço renova patrocínio ao Campeonato Mineiro

O Campeonato Mineiro de Futebol de 2023 – Módulo I, oficialmente denominado como Campeonato Mineiro Sicoob 2023, é a principal divisão do futebol de Minas e terá sua 109ª edição. A competição é organizada pela Federação Mineira de Futebol (FMF) e será disputada por 12 clubes, entre os dias 21 de janeiro e 8 de abril.

Formato diferente

Em 2023, o Estadual terá formato de disputa diferente, com as 12 equipes divididas em três grupos. América, Atlético e Cruzeiro serão os cabeças-de-chave. Os times vão enfrentar os adversários das demais chaves em oito rodadas na primeira fase. Ao fim, avançarão às semifinais os três líderes das chaves e o melhor segundo colocado geral. As semifinais e as finais terão jogos de ida e volta. Um triangular com os últimos colocados de cada grupo vai definir dois rebaixados. O melhor entre os três se salva do rebaixamento.