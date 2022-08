Campanha do agasalho do Parque D. Pedro Shopping arrecada 353 quilos de doações em apoio à prefeitura de Campinas

Adesão foi 45% superior em comparação a do ano passado

O Parque D. Pedro Shopping, administrado pela Aliansce Sonae Shopping Centers, entregou na manhã da última quinta-feira (11) mais de 350 quilos de doações para a Campanha do Agasalho realizada em apoio à Prefeitura de Campinas. A arrecadação de 2022 foi 45% superior em comparação a do ano passado.

Shopping recebe mais de 1,6 milhão de visitantes por mês e já participou das campanhas anteriores: responsabilidade social

“No final de junho, realizamos a primeira entrega de peças arrecadadas desde o início da campanha, o equivalente a 157 quilos de doações. Esse resultado inspirou ainda mais a solidariedade e a continuidade dessa iniciativa, que temos o orgulho de participar todos os anos”, afirmou Taís Tavares, gerente de marketing do Parque D. Pedro Shopping.

Taís disse ainda que o shopping é referência no interior de São Paulo, e que recebe diariamente um público significativo de várias cidades. “Assim, entendemos a importância de sermos, como empresa socialmente responsável, apoiadores de ações e atividades que visam ajudar ao próximo”, completou.

“Somos um empreendimento referência na Região Metropolitana de Campinas, com mais de 1,6 milhão de visitantes por mês, além de empregarmos quase 6 mil colaboradores. Temos a responsabilidade social como um de nossos pilares, buscando sempre promover e incentivar ações que contribuam com a nossa sociedade. Por isso, estamos participando por mais um ano dessa campanha”, afirmou o superintendente do Parque D. Pedro Shopping, Marcelo Zaffalon.

O shopping iniciou em maio a arrecadação de doações para a Campanha do Agasalho 2022. Com o tema “Inverno Mais Quente Com a Ajuda da Gente”, as entradas das Flores, das Águas, das Colinas, das Pedras e das Árvores contaram com uma caixa personalizada para a arrecadação. O shopping também contou com um ponto de coleta no PEG, espaço localizado no estacionamento, que permitiu a entrega das doações pelo drive-thru.