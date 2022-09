Camissária lássica brasileira aporta nas passarelas do Soho, em Nova York

Linho sustentável, seda pura e pocket collection da alfaiataria Atitú são as apostasde Julia Loyola, idealizadora da marca, para a semana de moda novaiorquina

O crescimento meteórico da marca idealizada pela capixaba Julia Loyola, de apenas 25 anos, é fato inquestionável. A Atitú se tornou a menina dos olhos, fora do Brasil. Mais precisamente, das passarelas internacionais.



Julia foi convidada pela segunda vez para aterrissar em solo nova-iorquino, para a próxima edição do NYFW, que acontece em um rooftop no Soho, um dos principais destinos de compras de Nova York. Tendo em vista próximos voos fashionistas para a Europa.

Julia Loyola empresária idealizadora da marca Atitú



No dia 10 de setembro a jovem empresária e fundadora da Atitú, vai apresentar sua nova coleção ‘Requinte Urbano’. Serão 30 peças no total, com variações de cores destacadas nas passarelas em oito looks completos. Pela primeira vez, a marca aposta em peças de seda pura, e trará linho sustentável, que é a marca de Julia, pois não passa por processo de pigmentação.

“Estou muito feliz em marcar presença nas passarelas do NYFW pela segunda vez, só que agora, com gostinho mais que especial. A Atitú comemora dois anos de vida se apresentando em um dos maiores eventos de moda do mundo. A coleção ‘Requinte Urbano’ vai trazer oito produções completas, com apostas voltadas para os tecidos puros e nobres como a seda e o linho. E o que podemos adiantar em primeira mão, é que vamos trazer cores vibrantes. Aguardem, porque vamos surpreender”, detalha Julia.

Convidada pela Flying Solo, plataforma que lança novos talentos da moda e do design dos quatro cantos do planeta, a marca brasileira está no line up do desfile do canal internacional de moda.

Desfile Atitú na NYFW 2021



”Outra novidade que vamos apresentar no evento é a ‘Essenciais’, uma linha de camisaria com peças clássicas e chiques, idealizadas no conceito slow fashion, para nunca ficar de fora do guarda-roupa”, complementa a diretora criativa.

Pela primeira vez, a marca aposta em peças de seda pura, e trará linho sustentável, que é a marca de Julia, pois não passa por processo de pigmentação



A marca fará transmissão ao vivo, através do próprio instagram @use.atitu, dia 10 de setembro, às 1 pm (horário local). As clientes só terão acesso às novas peças no espaço conceito ATITÚ, no dia 16/9. Mas, para quem não quer esperar muito, poderá garantir todos os looks apresentados no site da marca, logo após o desfile.