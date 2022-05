Caminhos Gerais: circuito que fomenta o turismo no estado de Minas completa 20 anos

Cerimônia em Poços de Caldas reuniu e premiou os doze municípios participantes, entre eles, Ipuiuna que voltou a integrar o evento

Muito além do famoso pão de queijo quentinho, Minas Gerais é um estado riquíssimo em cultura. O circuito Caminhos Gerais nasceu há vinte anos, justamente para mostrar as possibilidades escondidas em cada ruela dos seus municípios.

Certificado entregue aos municípios participantes do circuito

O circuito estabelece as diretrizes impostas pelo governo do estado de Minas diante da regionalização e fomento do turismo.

Ricardo Fonseca, presidente da IGR Caminhos Gerais, recebe convidados de demais municípios

Ricardo Fonseca Oliveira, presidente da Instância de Governança Regional (IGR) circuito turístico Caminhos Gerais e também secretário de turismo de Poços de Caldas, cidade sede do evento, diz que o resultado mais esperado é descentralizar o turismo e mostrar o potencial que cada cidade do sul de Minas carrega.

Carla, membro do conselho de turismo de Ipuiuna, Rafael, gestor do circuito e Roberta, membro do conselho de turismo de Ipuiuna

“Foi uma experiência muito positiva e podemos ver o feedback das cidades com todo o planejamento estratégico e trabalho que desempenhamos nesse último ano”, se orgulha.

Otávio Couto, gestor do Conselho de turismo de Ipuiuna e demais membros do conselho celebram os 20 anos do circuito Caminhos Gerais

Entre os municípios participantes está Ipuiuna, conhecida como a capital nacional da batata e um dos membros fundadores do circuito Caminhos Gerais, que voltou a ser parceiro do circuito no começo de 2022, após um breve afastamento.

Anderson Martins e banda marcaram presença na confraternização e cantaram sucessos como “Cerrado mineiro”

Otávio Couto, secretário de turismo de Ipuiuna e gestor do conselho de turismo do município, celebra a participação no circuito. “Como um dos fundadores do circuito, estamos muito felizes de retornar com essa parceria tão promissora para toda região”, vibra.

O evento que aconteceu na última sexta-feira (20) contou ainda com uma animada confraternização na cervejaria Zeil, com outra atração local: o chopp artesanal da cidade. Entre as atrações musicais estava Anderson Martins e banda que cantaram sucessos como “Cerrado Mineiro”.