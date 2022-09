Camilla de Lucas é a nova embaixadora de skincare da L’Oréal Paris que apresenta novo Revitalift Hialurônico Antioleosidade

Os novos Gel de limpeza profunda e Gel-creme preenchedor trazem uma combinação inovadora de ácido hialurônico e ácido salicílico que proporcionam hidratação e preenchimento de rugas, além da redução dos poros e da oleosidade em até 36%

A influenciadora Camilla de Lucas é a embaixadora da nova linha de skincare anti-idade e antioleosidade, para tratar uma das principais queixas dos brasileiros: o excesso de oleosidade na pele.

“É oficial! Entrei para o time de embaixadoras de @lorealparis e da nova linha Revitalift Hialurônico Antioleosidade. Fazer parte disso significa fazer parte de um movimento que busca democratizar a beleza e os ativos dermatológicos. Eu estou super feliz por já chegar trazendo a dupla perfeita para uma pele incrível! Duas grandes inovações desenvolvidas para peles mistas e oleosas”.

Revitalift Hialurônico Anti Oleosidade – L’Oréal Paris

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, esse tipo de pele é o predominante no país, representando cerca de 80% dos pacientes atendidos. Isso ocorre por três principais fatores: alta radiação UV, umidade e poluição, uma vez que a maioria da população vive em grandes cidades.

Pensando nisso, L’Oréal Paris traz ao mercado Revitalift Hialurônico Antioleosidade. Com Gel Creme Preenchedor e Gel de Limpeza Profunda, a rotina de skincare da pele oleosa fica ainda mais completa, trazendo a perfeita combinação anti-idade e antioleosidade.

Enriquecidos com ácido hialurônico, que proporciona hidratação e preenchimento de rugas, a novidade é a fórmula com ácido salicílico, que auxilia na redução dos poros e da oleosidade. Criado por L’Oréal Paris e validado por dermatologistas, o Revitalift Hialurônico Antioleosidade Gel Creme Preenchedor é o primeiro produto na franquia de hialurônicos a ser desenvolvido especialmente para pele mista e oleosa.

Gel de Limpeza Profunda Antioleosidade L’Oréal Paris Revitalift Hialurônico – 80g

Os novos produtos Revitalift Hialurônico Antioleosidade, de L’Oréal Paris, completam a família Revitalift, que conta com a mais alta tecnologia do mercado. Com ativos poderosos e específicos para cada idade, como o ácido hialurônico, Dermolastyl R™️ e Lha, a linha é também composta pelo Sérum Preenchedor Facial, que reduz em 40% as linhas de expressão nas primeiras 4 semanas de uso, Creme Facial Diurno e Noturno, Máscara Facial Preenchedora, Cuidado Intenso Olhos e Gel de Limpeza Facial Hidratante.