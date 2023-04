Caio Martorelli, o brasileiro que criou o maior canal de vídeos sobre o Uruguai

Paulistano de 30 anos vive na capital uruguaia há 9 anos e criou o canal “Bem vindo ao Uruguai”

O segundo menor país da América do Sul, mas nem por isso deixa de impressionar. Assim é o Uruguai, que tem apenas pouco mais de 3,3 milhões de habitantes, entre eles, o brasileiro Caio Martorelli, que vive no país há 9 anos e hoje possui o canal no YouTube “Bem vindo ao Uruguai”, que traz todas particularidades uruguaias.

Caio vive no Uruguai há 9 anos e cira vídeos sobre o país Crédito: Instagram



Caio é paulistano, tem 30 anos, e teve a ideia de se mudar após passar férias no Uruguai e viu ali a chance de viver o sonho de morar fora do Brasil e estudar em outro país. Quase uma década depois da escolha, ele conta que há algumas semelhanças, mas também diferenças marcantes entre os dois países:

A cidade de Salto é uma das recomendações para quem quer conhecer um Uruguai diferente Crédito: Uruguay Natural



No Uruguai a gente vê muitas coisas relacionadas com o Rio Grande do Sul, como carnes e churrascos, o gaúcho com aquela vestimenta, o costume do mate. O Uruguai é conhecdo também por ser cordial e o brasileiro também recebem bem os estrangeiros”, aponta como semelhanças. Já sobre as diferenças, ela pontua: “Vejo que a gente tem a varidade de comida no Brasil que a gente não tem no Uruguai.

Vinhos estão entre os destaques para quem busca uma experiência tipicamente uruguais Crédito: Bodega Garzón

Qualidade de vida, tanquildade aqui é bem maior. E o Uruguai é conhecido por não ter trânsito, não tem o trânsito que para, como no feriado indo pra praia”, destaca.



Em seu canal, hoje com milhares de inscritos, Caio traz detalhes de todo o país, não apenas da capital Montevideo. O brasileiro hoje uruguaio de coração conta que seus vídeos têm sido uma porta de entrada para quem deseja conhecer o país vizinho e, muitas vezes, uma influência para quem deseja se mudar.

“As pessoas buscam informação, algumas pra morar, ourtras mais pelo turismo. Inclusive muitas pessoas decidiram conhecer o Uruguai a partir dos meus vídeos. Muitos vieram e não gostariam de morar. Já outros se apaixonam e sempre voltam”, conta Caio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Colônia de Sacramento, Punta del Este e Montevideo são os destinos mais visitados Crédito: Uruguay Natural



Sua viagens pelo país para a produção dos vídeos permitiram a Caio Martorelli conhecer a fundo o Uruguai. Hoje, ele revela que o país tem muitas atrações a oferecer.



“Saindo um pouco do mais comum, como Colônia de Sacramento, Punta del Este e Montevideo, nós temos Salto, conhecido por ser a cidade das termas e clubes aquáticos e Punta Bellena e Atlântida, que são locais de praia pouco conhecidos. Uma boa também seria conhecer algum vinhedo. A gente tem a Bodega Garzon, que foi premiada a melhor bodega do Novo Mundo. E tem ainda Pocitos, Rambla, que tem um por do sol lindo, e o Parque Lecocq, que valem a pena ser visitados”, enumera Caio fazendo uma lista de locais favoritos.



Para os brasileiros que desejam se mudar, Caio revela que há facilidades para estrageiros no país, que podem gozar de benefícios que os próprios uruguais possuem. Para isso, ele deixa uma dica: “A principal dica seria tirar o documento do Uruguai rápido, porque geralmente é o que facilita tanto em questão de saúde, trabalho, assistência social. Conheço brasileiros que já utilizaram o sistema público de assistência social durante a pandemia. Tendo o documento você já tem muitos direitos que os uruguaios também têm”, destaca.



Hoje um especialista quando o assunto é Uruguai, Martorelli conta que a pergunta que mais recebe é: Uruguai é bom para morar ou só para turismo? E ele responde:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



“Depende do que a pessoa está buscando. Aqui o estilo de vida é mais tranquio, mas os custos não são tão baratos. Depende do que você quer. Tem coisa ruim também né (risos): tem o frio. Brasileiro aqui sempre passa um perrengue ou outro com o frio. Mas se você quer esse estilo de vida, essa tranqulidade, é bem legal. Mas se você procura uma cidade mais desenvolvida, que se movimente mais, talvez outro estilo de vida, seria só pra desfrutar e conhecer, porque tem muita coisa legal”, finaliza Caio.

Para conhecer o Uruguai através dos vídeos de Caio Martorelli basta acessar o o canal “Bem vindo ao Uruguai” no YouTube.