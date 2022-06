Caio Carneiro ganha Livro de Platina por vender mais de 10 milhões de exemplares do livro ‘Seja Foda’

O livro lançado por Caio em parceria com a Buzz Editora, foi por dois anos seguidos o livro mais vendido do ano no Brasil

Nomeado pela Business From Home como um dos líderes de até 30 anos com mais influência no mundo dentro do Marketing de Relacionamento, o autor Caio Carneiro se destaca quando o assunto é negócios. Não é à toa que seu livro Seja Foda em parceria com a Buzz Editora, segue sendo exemplo e inspiração na vida de tanta gente desde 2017.

O empresário começou a empreender desde cedo, quando descobriu sua paixão pelas pessoas e pelo mundo dos negócios. Conseguiu seu primeiro milhão aos 25 anos. Agora ele comemora a marca de 10 milhões de livros e e-books vendidos do título Seja Foda, que foi o primeiro livro a ter um palavrão na capa. Um tiro no escuro que atingiu o alvo, não é mesmo?

No último sábado (4), o autor recebeu das mãos de Anderson Cavalcante, fundador da Buzz Editora, o Livro de Platina pela marca milionária de exemplares vendidos.

“É motivo de muito orgulho para nós, em um país como o Brasil, que as pessoas não tem o hábito de ler. São mais de 10 milhões de pessoas impactadas com a sua obra e com a sua mensagem, entre os livros físicos e e-books.” diz Anderson Cavalcante em homenagem à Caio.

Expert em Vendas Diretas, Caio Carneiro tem como objetivo transformar vidas e se conectar cada vez mais com as pessoas. Em Seja Foda ele ensina comportamentos e atitudes necessárias para conquistar, em todos os aspectos da sua vida, resultados incríveis. Ele vai provocar e inspirar você não só a ter o espírito elevado e sonhar com coisas inimagináveis, mas também se tornar consciente do que precisa fazer para realizar cada um desses sonhos.