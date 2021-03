Fernando Pelégio: O amor pelo café

Diretor Artístico do SBT , é um amante de carteirinha do café

Na correria do dia a dia, às vezes esquecemos de apreciar os momentos mais simples como por exemplo tomar um café, você já parou para sentir o prazer de tomar uma xícara de café no meio da tarde? Que o Café é um símbolo cultural e histórico, todo mundo sabe, mas para muitas pessoas esse grão significa muito mais.

Conversei com o diretor artístico do SBT Fernando Pelégio, ele é um amante de carteirinha da bebida e nos contou o que o café significa para ele “Cada pessoa tem uma motivação diferente. Para mim, o aroma, o retrogosto e a acidez são os motivos. Ele é companheiro, é motivo de conversa e reunião entre amigos, parentes ou parceiros de negócios. Para alguns, um pretexto para conversas amigáveis. Não há nada melhor do que acordar e tomar um café ao lado da minha esposa.” Diz o diretor.

Pelégio contou que a paixão pelo café não é de muito tempo assim, segundo ele, na infância ele nunca foi muito chegado à bebida “não gostava, pois até então, minha referência de café era o da minha avó, aguado, amargo e com cinco colheres de açúcar”, porém em uma viagem que fez a Itália foi convidado a experimentar o café de lá, depois de algumas insistências ele acabou provando e sua visão mudou completamente “Aceitei o café, e minha vida mudou. Percebi que poderia ser diferente e comecei a pesquisar. Analisei os vários tipos de cafés especiais que naquela época, não ficavam no Brasil, onde eram cultivados e as diferenças entre eles.” nos contou.

No copo americano, na xícara, com leite ou um cappuccino, não importa a forma, aqui no Brasil o café é líder na preferência do povo, mas será que preparamos café da forma correta? Para o Diretor não existe forma correta, o que importa mesmo é a sensação e a motivação de tomá-lo “Cada pessoa tem uma preferência e as preferências precisam ser respeitadas.” Porém, como um estudioso do tema, ele nos deu uma dica de como prepará-lo de uma forma em que possamos ser todos os aromas e gostos da bebida “Para se ter a exata noção do gosto e analisar as características, é preciso moer 10 gramas do café, colocar numa xícara sem filtro e colocar água aquecida a 93 graus. Espera-se dois a três minutos para degustar, bastando tirar a espuma e os resíduos do café da parte de cima com a ajuda de duas colheres.” ensina Fernando.

Continuando a refletir e pesquisar sobre a bebida acabei descobrindo que existem mais de 25 tipos de café no mundo e durante nossa conversa perguntei ao Fernando o seu preferido “Para o meu paladar e da maioria das pessoas, o Arábica pela sua doçura e acidez é o preferido.” Responde ele. Em 2019 foram consumidos mais de 100 milhões de sacas de café no mundo todo, o que afirma que essa é uma bebida amada em todos os países, mas como será que esse café é consumido fora do Brasil? Fernando nos explicou: “O expresso é o mais comum na Europa. No Brasil e Estados Unidos toma-se muito o coado. Com muita variação na torra, moagem e quantidade de água. Como disse, não há certo nem errado. Café é cultural e deve te remeter a coisas boas, a maioria das pessoas remete à casa da mãe, porém não é meu caso.” Finalizo essa entrevista maravilhosa com um café na mão e uma frase do Caio Fernando Abreu Um café e um amor. Quentes, por favor. Para ter calma nos dias frios, pra dar colo quando as coisas estiverem por um fio.

