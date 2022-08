Café mais moderno do país é inaugurado em agência de publicidade na icônica rua Oscar Freire, em São Paulo

BETC Havas Café é um espaço inovador que reúne: agência de publicidade, café, livraria, restaurante, bar e áreas privativas destinadas a eventos exclusivos, encontros, reuniões, ativações de clientes e pocket shows

O BETC Havas Café acaba de ser inaugurado e já atraiu para a marca a responsabilidade de ser o mais novo conceito de café no Brasil. Com o espaço recém-inaugurado em uma das ruas mais icônicas do país, o Café foi projetado para promover relações humanas e incentivar cultura, inovação e arte.

Com o espaço recém-inaugurado em uma das ruas mais icônicas do país, o Café foi projetado para promover relações humanas e incentivar cultura, inovação e arte



O BETC Havas oferece uma experiência única: tomar um café dentro de uma das maiores agências de propaganda do Brasil e uma das mais importantes do mundo. Até a inauguração, tomar um café no espaço era restrito aos publicitários e agora, pode ser experimentado pelo público em geral. O café aberto na rua Oscar Freire, traz a inspiração, além da marca homônima, de uma das principais e mais criativas agências de propaganda do mundo.

Paris



À frente do lugar está Erh Ray, um dos nomes mais reconhecidos da publicidade brasileira, também sócio e CEO da agência proprietária do café. Reconhecido pela alta performance na criação, idealizou o espaço durante os meses mais críticos da pandemia, em pleno distanciamento social.

Londres



Talvez por isso, o BETC Havas Café foi projetado inteiramente dedicado à cultura, arte e entretenimento, com ambientes que ampliam e favorecem as mais variadas (re)conexões humanas, por meio de intervenções exclusivas e inovação, além de muita criatividade.



São quatro andares batizados com o nome de algumas das cidades do mundo onde estão localizados os escritórios da BETC, respectivamente, São Paulo, Paris, Xangai e Londres. Os pavimentos contam com uma livraria, um restaurante e um bar, abertos ao público, além de áreas privativas destinadas aos funcionários da agência, a eventos exclusivos, encontros, reuniões e ativações de clientes e pocket shows, entre outros.

São Paulo



“Sempre fomos muito mais do que uma agência de propaganda e esse projeto materializa essa premissa. Aberto ao público em geral, além de nossos colaboradores, clientes e parceiros, nos inspiramos em montar um local, um hub de experiências que facilite a sinergia e a troca entre as pessoas. Somos seres sociais, precisamos jogar conversa fora despretensiosamente, compartilhar ideias e ter vivências cotidianas ao vivo, no improviso e na espontaneidade. A pandemia tornou isso ainda mais latente. Assim, decidimos que seríamos um café, um lugar acolhedor e, ao mesmo tempo, versátil, onde as pessoas se encontram, trabalham, descontraem, comem, bebem e desfrutam de experiências únicas”, comenta Ray, que com a iniciativa dá uma rota alternativa nesse novo mundo híbrido, entre o trabalho home office e o escritório.



A ideia é que essa experiência seja inspiração para que o movimento ganhe o mundo, expandindo e sendo replicado nas principais capitais mundiais onde estão as agências do Grupo Havas, um dos maiores conglomerados globais de comunicação, presente em mais de 100 países, do qual a BETC faz parte. Para Erh Ray “é uma forma de devolver às pessoas e ao mercado grandes experiências, conhecimentos e, principalmente, todas as conversas e trocas interpessoais, insumos indispensáveis na boa propaganda e comunicação”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Além disso, os clientes do portfólio da agência também estarão integrados ao BETC Havas Café por meio de ativação de suas marcas. Ele nasce com parcerias que possibilitam aos visitantes e colaboradores da empresa uma vivência imersiva no universo criativo e cultural, além de momentos saborosos e descontraídos. “Afinal, quantas boas ideias nascem num cafezinho?”, instiga Ray.



Outras experiências

A cozinha do BETC Havas Café leva a assinatura do restaurante Allez-y, comandado por Leo Marigo, sócio e consultor também de outras operações, entre elas, Evvai, Daje Roma e Rendez Vous, e Hans Scheller, empresário fundador do G&T Gin Bar e operador de grandes eventos como Lollapallooza e Rock in Rio. No menu vai de café da manhã, passando por almoço, jantar, petiscos, sanduíches e sobremesas, além de uma saborosa carta de drinques e uma carta de vinhos selecionada especialmente para o ambiente, contando com mais de 100 opções de drinks e 20 opções de vinhos.



A aconchegante e intimista livraria Prince Books, tradicional no bairro dos Jardins e comandada por seu fundador Evane Oliveira, oferece um grande acervo de livros e revistas importadas, à pronta entrega e com preços competitivos e é reconhecida pela refinada curadoria de publicações de moda, arte, decoração, design, arquitetura, fotografia, gastronomia, literatura, além de outras.



Para movimentar a inovação e a criatividade no espaço, a parceria com a Miami Ad School através da nova marca, a M.AD School of Ideas promete oferecer muitas novidades para o público que busca por upgrades. Com uma agenda excitante de palestras, workshops e cursos, a M.AD promete marcar a programação que oferecerá aos frequentadores do BETC Havas Café com o que há de mais atual dentro da indústria criativa, colocando em prática a assinatura “Cultivating Unconventional Minds” adotada globalmente junto com a nova marca, que reflete o momento de mudança e evolução da escola.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



O BETC Havas Café foi projetado pelos escritórios Galeria Arquitetos e Terra Capobianco, dirigidos pelas arquitetas Fernanda Neiva e Ana Terra Capobianco. Os ambientes misturam o que há de mais moderno e aconchegante na arquitetura. O resultado foram ambientes requintados e deslumbrantes. Tudo isso pode ser visitado das 9h até o fim da noite na Rua Oscar Freire, 1.128, no coração dos Jardins, a uma quadra da estação de metrô.