Búzios em movimento: turismo esportivo ganha fôlego na temporada de outono/inverno

Quando a temperatura abaixa, a Armação dos Búzios, charmosa península da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, se transforma no destino favorito para quem quer vivenciar um clima ameno, paisagens exuberantes e praias menos movimentadas. A temporada de Outono/Inverno é o momento ideal para moradoras e visitantes explorarem o turismo esportivo.

Búzios de reinventa no outono/inverno com natureza, esporte e turismo fora da curva. (Divulgação)

É justamente nessa estação que iniciativas como a da BZ Sports ganham protagonismo. A empresa oferece experiências esportivas para todos os perfis, desde quem nunca subiu em uma prancha até atletas apaixonados por aventura. Sua atuação é voltada para a prática e incentivo de esportes ao ar livre, com atividades sob medida para quem busca aliar lazer, saúde e conexão com a natureza, tudo isso com a infraestrutura e o suporte profissional necessários para transformar cada experiência em algo memorável.

“Acreditamos que o esporte é uma ferramenta poderosa para transformar realidades, movimentar a economia local e gerar novas oportunidades de negócios e profissionalização”, explica Ana Nogueira, idealizadora do projeto.

Natureza a favor do esporte

Com oito quilômetros de extensão banhados pelo Atlântico, Búzios abriga uma das raias náuticas mais perfeitas do Brasil. O cenário é tão privilegiado que atletas de todo o mundo costumam escolher a cidade para treinamentos e competições. Mas não é preciso ser um esportista profissional para aproveitar.

A BZ Sports oferece experiências acessíveis a todos os níveis, com aulas e aluguel de equipamentos para práticas como: Stand up paddle, Canoagem, Wake Foil, Aulas de vela e Passeios de bike.

Seja remando em águas tranquilas cercadas por montanhas e vegetação nativa, ou pedalando por trilhas e mirantes com vista para o mar, cada atividade se transforma em um convite ao bem-estar e à contemplação.

Com a proposta de ser mais do que uma empresa de experiências esportivas, a BZ Sports nasceu com o propósito de fomentar o desenvolvimento econômico, cultural e turístico da cidade através do esporte. Ana Nogueira acredita que a estrutura turística de Búzios está cada vez mais preparada para receber esse público que busca algo além do sol e praia, mas que querem viver o local de forma ativa, saudável e inspiradora, mesmo fora da alta temporada.

“O turismo esportivo é uma das tendências mais promissoras no setor”, avalia Ana. E em Búzios, ele encontra solo fértil para crescer, impulsionado pela natureza exuberante, pelas condições climáticas ideais no outono/inverno, e por empreendedores como a BZ Sports, que acreditam no poder do esporte como parte essencial da experiência turística

Para quem deseja respirar novos ares, sair da rotina e descobrir uma nova forma de viver Búzios, esta é a temporada perfeita.

Serviço:

BZ Sports – Turismo Esportivo em Búzios

Atividades: Stand up paddle, canoagem, wake foil, vela, bike e mais.

Aulas personalizadas | Aluguel de equipamentos | Experiências sob medida

Instagram: @bzsportsbuzios