Conheça as dez séries que estiveram em alta este ano, de acordo com o Google

Todos os anos, a plataforma divulga a lista dividida em dezoito categorias; na categoria geral, o nome de Marília Mendonça, morta em novembro, foi muito buscado

Em um ano pandêmico, onde tivemos as séries e filmes como nossos principais companheiros, o aumento da procura por plataformas de streaming de vídeo foi de 300%, de acordo com a RankMyApp. Mas quais seriam as séries que mais despertaram a curiosidade dos brasileiros?

O Google divulgou hoje, (8), a lista das “Buscas do Ano 2021”, oferecendo uma retrospectiva com os assuntos, as dúvidas, os acontecimentos e as personalidades que estiveram em alta ao longo do ano de acordo com as pesquisas feitas pelos brasileiros na plataforma. As listas apresentam os termos que mais cresceram nas buscas neste ano comparado ao ano anterior.

Conheça as séries que mais cresceram no Google:

Round 6: série sul-coreana original da Netflix, acompanha um grupo de pessoas desesperadas por dinheiro que recebem um misterioso convite para participar de jogos competitivos inspirados em brincadeiras infantis. O que eles não sabem é que os perdedores não sairão vivos desse jogo. Os competidores precisarão lutar para sobreviver a essa macabra disputa.

Round 6

Bridgerton: disponível na Netflix, produzida pela produtora de Shonda Rhimes, a série é baseada no livro best-seller de Julia Quinn, Bridgerton mergulha no mundo sensual, luxuoso e competitivo da alta sociedade londrina do início do século 19. Conta a história de Daphne em busca de um marido e sua súbita paixão pelo Duque de Hastings, mas precisam lidar com essa relação cheia de joguinhos psicológicos e com as expectativas da sociedade para o futuro deles.

Bridgerton

Cidade Invisível: brasileira, está disponível na Netflix, e trata de um mundo subterrâneo que é habitado por criaturas míticas evoluídas de uma linhagem profunda do folclore brasileiro. Em um período conturbado, um detetive, interpretado por Marco Pigossi, se encontra preso em uma investigação de assassinato que o coloca no meio de uma batalha entre esses dois mundos. Com Alessandra Negrini no elenco.

idade Invisível

Sweet Tooth: produzida por Robert Downey Jr. e baseada na série homônima de HQs da Vertigo (selo da DC Comics), Sweet Tooth conta a história de um menino-cervo que vive em um futuro pós-apocalíptico e faz parte de uma nova raça híbrida de humanos e animais. Contra todas as probabilidades, ele se torna amigo do ex-jogador de futebol, agora viajante solitário e um dos sobreviventes de uma catástrofe. Juntos, eles embarcam em uma aventura extraordinária por um planeta devastado – e perigoso. Disponível na Netflix.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

weet Tooth

Wandavision: disponível na Disney+, Wanda e Visão se esforçam para levar uma vida normal no subúrbio e esconder seus poderes. Mas a dupla de super-heróis logo começa a suspeitar que nem tudo está tão certo assim. Conforme o tempo passa, a dupla perde o controle da situação, sem saber mais o que é real e o que é ficção.

Wandavision

Cobra Kai: Trinta e quatro anos depois de Daniel Larusso e Johnny Lawrence se enfrentarem, a rivalidade entre os dois ressurge quando Lawrence decide retomar sua vida por meio do infame dojo Cobra Kai. Ao saber que Lawrence reabriu o centro de artes marciais, Daniel resolve fazer o mesmo e inaugura sua própria escola, na esperança de arruinar os planos de seu adversário. Embora tenham amadurecido de maneiras diferentes, os dois homens ainda são confrontados com os demônios do passado e as frustrações do presente. Disponível na Netflix.

bra Kai

Lupin: disponível na Netflix, Lupin acompanha Assane Diop, um homem que, 25 anos atrás, viu sua vida virar de cabeça para baixo com a morte de seu pai, então acusado injustamente de um crime. Agora, ele está em busca de vingança e, para isso, se inspira em Arsène Lupin, o famoso “ladrão de casaca” da literatura francesa. Conhecido como “Robin Hood da Belle Époque”, Lupin se tornou um gênio do crime na Paris do início do século 20 – e Diop vai seguir seus passos nos dias de hoje.

Lupin

Sex Education: Otis é um adolescente socialmente inapto que vive com sua mãe, uma terapeuta sexual. Apesar de não ter perdido a virgindade ainda, ele é uma espécie de especialista em sexo. Junto com Maeve, uma colega de classe rebelde, ele resolve montar sua própria clínica de saúde sexual para ajudar outros estudantes da escola. Disponível na Netflix.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sex Education

Maid: minissérie original da Netflix, acompanha Alex, uma jovem mãe que escapar de um relacionamento abusivo. Além de tudo, ela ainda precisa lidar com a mãe que sofre de distúrbio bipolar e está desaparecida. No caminho, ela é acolhida em um abrigo para jovens vítimas de abuso e começa a trabalhar como empregada doméstica para guardar dinheiro e tentar encontrar um lugar para morar com a filha.

Maid

Loki: é uma série original do Disney+ que segue os passos de Loki, mais conhecido como Deus da Trapaça, que conseguiu roubar o tesserato dos Vingadores durante a missão de recuperar as Joias do Infinito. Ao longo de sua jornada, ele acaba interferindo em momentos importantes da história da humanidade – seja para cumprir seus próprios objetivos, seja para se divertir um pouco. O que ele não sabe é que sua intervenção pode gerar uma catástrofe nas linhas do tempo e, assim, colocar em risco todo o universo.

Loki