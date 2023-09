Bursite no Quadril: um mal que afeta milhões

Fisioterapeuta revela por que a bursite no quadril é tão comum e como tratá-la

Dor para levantar, sentar ou simplesmente se locomover, esse é o sintoma de uma bursite no quadril. Quem sofre dessa condição pode enfrentar muitas barreiras no dia a dia apenas para desenvolver ações simples como levantar da cama ou se abaixar para pegar algo que tenha caído no chão. A bursite no quadril é causada por diversos fatores, entre eles estão: sedentarismo, longos períodos sentados, lesões por movimentos repetitivos e carregamento de sobrecarga.

Segundo Raquel Silvério, Fisioterapeuta e Diretora Clínica do Instituto Trata unidade de Guarulhos, essa condição acomete principalmente mulheres e idosos. “A bursite no quadril pode ser uma condição debilitante que acomete principalmente as mulheres e idosos. O diagnóstico precoce é sempre a melhor opção de tratamento. O tratamento da bursite no quadril depende da gravidade dos sintomas e das causas subjacentes. Mas com um diagnóstico é possível adotar uma conduta mais certeira e na grande maioria dos casos a fisioterapia é o mais recomendado,” resume.

A epidemia silenciosa da bursite no quadril

Além do tratamento com fisioterapia é possível fazer alguns exercícios em casa a fim de aliviar as dores no quadril em dias de crise. “Eu costumo recomendar alguns exercícios simples para casa. Isso auxilia tanto em momentos de dores agudas quanto no tratamento da condição. Eles podem ser feitos de diferentes formas e não necessitam de equipamentos difíceis para realizá-los.” ponta.

Confira alguns exercícios recomendados pela fisioterapeuta:

Alongamento do quadril: Deite-se de costas com as pernas esticadas. Dobre um dos joelhos e puxe-o suavemente em direção ao peito, segurando por 15-20 segundos. Repita com a outra perna. Isso ajuda a alongar os músculos da região do quadril.

Rotações do quadril: Sentado em uma cadeira, gire suavemente o quadril em um movimento circular por 10-15 segundos em cada direção. De acordo com Raquel, isso ajuda a melhorar a mobilidade articular.

Exercício de ponte: Deite-se de costas, com os joelhos dobrados e os pés apoiados no chão. Levante os quadris em direção ao teto, mantendo os pés no chão e os ombros no chão. Isso fortalece os músculos glúteos e ajuda a estabilizar o quadril.

Raquel Silvério também aconselha que qualquer pessoa que esteja lidando com a bursite no quadril deve procurar a orientação de um profissional de saúde, como um fisioterapeuta, antes de iniciar qualquer programa de exercícios. “Cada caso é único, e é essencial adaptar os exercícios às necessidades individuais do paciente para obter os melhores resultados”, afirma.

Além disso, a fisioterapeuta enfatiza a importância da consistência. “A prática regular desses exercícios é fundamental para reduzir a dor e melhorar a qualidade de vida. Paciência e persistência são essenciais na jornada de recuperação,” conclui.