Bulova anuncia parceria inédita para lançamento de coleções dedicadas de relógios & jóias

Sediada em Nova Iorque com mais de 147 anos ininterruptos de história, tradicional marca de relógios se une ao icônico cantor, compositor e ator Marc Anthony

A Bulova e o cantor, compositor e ator Marc Anthony, anunciam uma parceria exclusiva celebrando um espírito icônico que é “Bold at Heart”. Dois ícones em suas respectivas artes agora se unem para apreciar a riqueza de um relacionamento precioso: o domínio sobre o ofício da passagem do tempo e o amor entre gerações pela música.

Entre muitos elogios e reconhecimentos, o maior artista de salsa e embaixador da cultura latina de todos os tempos, Marc Anthony é vencedor de diversos Grammy Awards, vencedor do Latin Grammy Award e também uma superestrela recordista que enche arenas nos EUA, na América Latina e em todo o mundo.

Bulova se une a Marc Anthony para lançar coleção masculina de joias e relógios

Com mais de 50 hits nas paradas da Billboard e mais de 7,1 bilhões de visualizações no YouTube, Anthony é um homem renascentista que tornou a arte da criação parte da sua vida diária.

“Eu amo e sempre amarei a música, mas também tenho estado imerso por muitos anos no mundo do design, da pintura e das artes em geral. A oportunidade de trabalhar com uma marca histórica e inovadora como a Bulova me permite criar relógios, o que sempre foi um sonho meu uma vez que aprecio a beleza e a forma como um relógio é produzido”, diz Marc Anthony.

“Estou aproveitando toda a experiência, desde meus primeiros esboços até o produto final, e estou realmente entusiasmado para criar peças autorais que sejam realmente significativas para mim”. Sinto-me como uma criança brincando em uma caixa de areia, mas com extrema seriedade, curiosidade e detalhe”, complementa.

Marc Anthony é vencedor de diversos Grammy Award

Seguir sua paixão é a própria definição de ser arrojado e aqueles que encarnam esta essência são os muitos artistas que decidem seguir uma carreira em uma indústria da música que está em constante mudança.

A Bulova compartilha deste mesmo valor fundado pelo líder visionário da marca que também incutiu uma história profundamente enraizada no meio da música.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma parceria com Marc Anthony acrescenta à lista crescente de parcerias musicais que Bulova criou nos últimos anos, incluindo os Grammys, Latin Grammys, Frank Sinatra Enterprise e The Apollo Theater.

“Há muitos poucos artistas vivos que têm o poder de tocar e despertar emoções como Marc Anthony”, diz Jeffrey Cohen, Presidente da Citizen Watch America. “Ele é a encarnação perfeita do espírito de Bulova Bold at Heart e, como a marca, sua música é sempre perene e transmitida por gerações”.

Parceria exclusiva celebrando um espírito icônico que é “Bold at Heart”

As coleções de Marc Anthony contarão com o envolvimento direto do artista no processo de design e terão o nome de algumas de suas canções mais icônicas. Com previsão de lançamento para Novembro de 2022, as coleções incluirão elementos do universo artístico e pessoal de Anthony. A Bulova também apoiará o trabalho de caridade de Anthony com sua Fundação Maestro Cares que constrói orfanatos em toda a América Latina.