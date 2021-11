De call center a mega empresário: conheça Bruno Pereira

De origem humilde, o visionário viu na importação uma forma de mudar sua vida e a de seus familiares após diversas profissões

Você com certeza já ouviu falar na “Mister Ins”, marca referência no mercado da moda masculina e maior, em termos de importação, na América. E quem está por trás desse império? Bruno Pereira.



O goiano de origem simples, é filho de pai comerciário e mãe neuropsicopedagoga, e primeiro empresário da família. Com muita vontade de mudar a vida da mãe, do pai e da irmã, o visionário sempre disse que queria aposentar os pais cedo e dar a eles uma vida com mais conforto. Pensando nisso, entrou para o mercado de trabalho ainda na adolescência, mas após, seu último emprego com carteira assinada, em um call center na área de telefonia, decidiu que ali era o momento de começar a se arriscar no próprio negócio. Após muitos estudos, viu que o ramo de importação era seu ramo de interesse e investiu todas as fichas.



Em 2016, Bruno já tinha dado os primeiros passos nos negócios criando uma empresa de aviação, mas por causa da instabilidade do dólar, teve que fechar as portas. Em seguida, foi para Nova York, e começou a visitar as lojas de outlets da região e ainda sem e-commerce ou loja física no Brasil, onde nasceu a “Mister Ins”. Com muito medo e várias incertezas, os únicos canais de vendas eram o Instagram e o Whatsapp, mas com muito trabalho e noites em claro planejando, estudando e vendendo, no primeiro ano de empresa, o empresário faturou mais de 800 mil reais.





Ao voltar ao Brasil, trouxe além das mercadorias para abrir a primeira loja física da marca “Mister Ins”, no setor Santa Genoveva, em Goiânia, trouxe também a determinação de ensinar o que tinha aprendido nessa nova jornada através de cursos. Depois de seis meses, o nome de Bruno já era referência quando se tratava em estratégias de vendas nas redes sociais. Hoje, a “Mister Ins” conta com mais de 20 colaboradores e além de ser uma referência no mercado digital conta com serviços de agência digital que vende informação e produtos, os famosos “info-produtos” e com uma loja virtual de produtos importados. E a “Mister Ins Jeans” é a patrocinadora oficial do time Goiás Esporte Clube. Bruno também ministra seu próprio curso sobre importação, a “Academia de Importação”, que ajuda novos empreendedores a darem o primeiro passo.

“Isto é para os loucos, os desajustados, os rebeldes, os criadores de caso, os que são peças redondas nos buracos quadrados, os que veem as coisas de forma diferente. Eles não gostam de regras. E eles não têm nenhum respeito pelo status quo. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou difamá-los. Mas a única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. Porque eles mudam as coisas. Eles empurram a raça humana para frente. Enquanto alguns os veem como loucos, nós vemos gênios. Porque as pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo são as que, de fato, mudam”, este trecho de Steve Jobs é sua grande inspiração.

