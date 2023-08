Brilho e Excelência em Roma: Homenageados do Prêmio Top Of Business 2023 marcam uma noite memorável

Uma noite inesquecível de celebração da excelência e conquistas em Roma

No coração da histórica cidade de Roma, uma noite de brilho, emoção e honra iluminou o cenário do prestigioso Prêmio Top Of Business 2023. Celebrando duas décadas de destaque e reconhecimento, o evento, promovido pela International Business Institute, reuniu líderes notáveis de diversas áreas para uma celebração memorável e inspiradora.

Um dos momentos mais brilhantes da noite pertenceu a Ilze Scamparini, a jornalista cujo compromisso com a verdade a levou a cobrir três papados | Fotos: Kaciano Renato/Divulgação

A atmosfera majestosa da noite, realizada na pitoresca cidade italiana, testemunhou a consagração de líderes visionários que se destacaram em suas respectivas indústrias e empresas. Sob os holofotes desta noite inesquecível, Roma se transformou em um palco onde a excelência se encontrou com a inspiração e a determinação.

Betoh Cascardo e Léo Reis | Fotos: Kaciano Renato/Divulgação

O evento teve como mestre de cerimônias o renomado ator Oscar Magrini, que conduziu a audiência por uma jornada emocionante pelas histórias inspiradoras dos homenageados. Entre os protagonistas desta noite de glória estava AJX Capital S/A, liderada por Anderson Soares, cuja visão audaciosa conduziu a empresa à grandeza. Representada por Betoh Cascardo, a AJX Capital S/A tornou-se um símbolo de transformação e impacto.

Oscar MAgrini, Dra. Simone Torres, Diuli Janaína Ferreira, Dr, Rodolpho Trandafilov, Dra. Gleidy Scalzer, Betoh Cascardo, Dra. Fabiane Gama, Dr. Vinícius Ongaratto e Maximiliano Correia | Fotos: Kaciano Renato/Divulgação

Outro destaque foi a notável DNTBRAS, cujo CEO, Rodolpho Trandafilov, personifica a inovação e a dedicação incansável que caracterizam uma empresa de sucesso. Na área jurídica, o escritório dirigido com maestria por Dra. Simone Torres solidificou sua posição como líder do setor, impulsionado por um compromisso inabalável com a justiça e expertise técnica.

Dra. Simone Torres e Ilze Scamparini | Fotos: Kaciano Renato/Divulgação

A medicina também viu seu espaço nesta constelação de estrelas, com Dra. Fabiane Gama e Dra. Gleidy Scalzer, conhecida como Dra. SHAPE, ambas premiadas por suas contribuições inovadoras e influência internacional. A escritora e empresária Aline Dalcin também recebeu honras pelo lançamento de seu livro “Ser para Ter”, destacando a conexão entre conquista pessoal e profissional.

Porém, um dos momentos mais brilhantes da noite pertenceu a Ilze Scamparini, a destemida jornalista cujo compromisso incansável com a verdade a levou a cobrir três papados em sua notável carreira na Rede Globo de Televisão. Sua atuação como correspondente internacional em Roma estabeleceu um padrão exemplar de integridade jornalística e excelência profissional.

Em um cenário onde talento e visão se entrelaçaram, o Prêmio Top Of Business 2023 não apenas celebrou realizações excepcionais, mas também serviu como catalisador para a inspiração de uma nova geração de líderes. Enquanto as luzes se apagavam naquela noite inesquecível, uma certeza permanecia: os homenageados do Prêmio Top Of Business são os verdadeiros arquitetos do futuro, moldando um caminho de sucesso, inovação e determinação.