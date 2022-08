Brasília recebe nova Clínica de Estética Avançada Ariadne Lima, referência em harmonizações faciais no Brasil

Espaço inicia atendimento ao público no dia 1º de setembro

A biomédica estética e geneticista Ariadne Lima inaugurou sua nova clínica de estética na última quinta-feira (18/08), no Edifício Office 300, na quadra 6 do Setor de Indústrias Gráficas.

Ariadne Lima, Roberta Duarte (Crédito: Divulgação)

O espaço, intitulado Clínica de Estética Avançada Ariadne Lima, iniciará atendimento ao público no dia 1º de setembro e oferecerá tratamentos não invasivos no piso inferior e cursos de estética no piso superior, voltados para biomédicos, dentistas e médicos.

Enny Raquel (fiscal do CRBM3), Ariadne Lima (Crédito: Divulgação)

Além de amigos e familiares, o encontro contou com a presença de colaboradores que atuarão com Ariadne na clínica e o time de marketing e imprensa da biomédica. Feliz com a inauguração, Ariadne vestiu look da boutique Porão 40, com hairstyling por Laécio de Jesus, do Oliver Salon.

Sarah Ramalho, Ariadne Lima (Crédito: Divulgação)

Entre os comes e bebes da noite, sushi e sashimi da Sushi House e doces da Luma Doces Gourmet.

Detalhes da inauguração da Clínica de Estética Avançada Ariadne Lima (Crédito: Divulgação)

“Estou muito feliz em poder celebrar este novo capítulo da minha trajetória. Nosso conceito de harmonização humanizada, que valoriza os traços naturais de cada paciente, já faz sucesso na minha clínica no Rio de Janeiro e agora estamos trazendo para a capital federal, minha cidade natal”, comenta Ariadne. “Chegamos para fazer diferença, aliada à nossa trajetória acadêmica e científica que nos direciona para o futuro.”