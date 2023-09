Brasília Recebe Encontro C-Level com Andrea Iorio para Discutir Transformação Digital

O Dúnia City Hall será palco de insights sobre cultura de inovação no dia 28

A capital brasileira, Brasília, será o cenário de um evento de destaque no mundo empresarial. No próximo dia 28, quinta-feira, o Dúnia City Hall sediará o Encontro C-Level, uma iniciativa da Flash em parceria com o Grupo Gestão RH, que promete ser uma noite repleta de insights e aprendizados sobre inovação e transformação digital.

O grande destaque do evento será a palestra de Andrea Iorio, especialista em transformação digital e liderança, que trará à tona o tema “Como escalar a cultura de inovação”. Com uma vasta experiência no campo da transformação digital, Iorio compartilhará sua visão sobre a importância da inovação como parte fundamental da cultura organizacional em um mundo cada vez mais digital.

A cultura de inovação será o tema central do evento no Dúnia City Hall

O Encontro C-Level é uma oportunidade única para líderes e profissionais interessados em se aprofundar no universo da inovação e entender como ela pode moldar o futuro dos negócios.

Os organizadores do evento, Flash e Grupo Gestão RH, estão empenhados em oferecer uma noite enriquecedora para todos os presentes, com palestras e debates que visam preparar as empresas para os desafios do mundo digital. A cultura de inovação será o fio condutor das discussões, mostrando como as organizações podem se adaptar às necessidades dos clientes e manter sua relevância no mercado.

O Encontro C-Level promete ser um marco na busca por insights sobre transformação digital e inovação. É uma oportunidade imperdível para aqueles que desejam estar na vanguarda das mudanças nos negócios. Portanto, reserve a data e participe deste evento que promete abrir novos horizontes para as empresas que buscam se destacar no cenário digital.

Serviço: evento Encontro C-level

Data: 28 de setembro de 2023

Horário: 18h30 às 22h30

Local: Dúnia City Hall

