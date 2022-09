Brasileiro Luiz Goés se consolida em Dubai à frente de Fintech com presença em 82 países

O CEO da LYOPAY vive nos Emirados Árabes desde 2018 e afirma que ser do Brasil possibilitou abertura de oportunidades, já que o país está em ascensão no mercado de criptomoedas

A cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, vem sendo um dos destinos turísticos mais procurados entre os brasileiros que sonham em poder passear e viver momentos em uma das cidades mais atraentes do mundo.

Desde 2007, Dubai está entre os destinos mais atraentes no exterior para os brasileiros. A cidade possui voos diretos de São Paulo, além de não precisar do visto para a entrada de brasileiros no país.

Dubai fascina não apenas os brasileiros, mas as pessoas de outros países também, com toda a modernidade, tecnologia, luxo e excentricidade. Para muitos, a cidade, com seus arranha-céus, é um sonho, mas poder morar lá ainda é um sonho distante. Entretanto, o brasileiro de 38 anos, Luiz Góes, vem se destacando nas cidades dos sheiks.

Natural do Rio de Janeiro, Luiz atua como CEO da LYOPAY, uma Instituição Financeira Fintech que trabalha em conjunto com mais de 30 multisserviços e também no mercado de criptomoedas e tecnologia blockchain.

“Quando cheguei aqui em Dubai, em 2018, tomei um choque: as grandes empresas já estavam criando seus próprios ativos digitais (Tokens) para captação de recursos estrangeiros e, no Brasil, ainda era um tabu falar de bitcoin ou de ativos fora da Bolsa de Valores Brasileira. Essa liberdade de mercado é quem tem transformado cidades recentes em grandes centros econômicos”, diz Luiz Góes.

Uma pesquisa feita pelo Ministério das Relações Exteriores mostra que, nos países árabes, existem 20.622 brasileiros vivendo na região. Os números, que não são conclusivos e vão ser revisados até setembro, foram de um levantamento feito entre consulados e embaixadas brasileiras no ano de 2010. Segundo os dados, existe um total de 3,1 milhões de brasileiros vivendo fora do país, sendo que, quase metade – 1,38 milhão –, nos Estados Unidos.

Para Góes, Dubai se destaca entre as outras grandes cidades ao redor do mundo pela oportunidade. “Dubai é uma cidade literalmente do mundo, é constituída por uma incrível diversidade de pessoas e culturas e, para mim, este cenário é de incrível oportunidade. Dificilmente na Califórnia ou em Londres, onde já se possui uma base de formação acadêmica, se requisitaria profissionais estrangeiros; porém, aqui em Dubai, a cidade foi se constituindo num modus operandi pragmático de pessoas e necessidades. Além disso, como muitas atividades do futuro atuam e têm espaço aqui, se é requisitado profissionais que tenham o notório saber e não somente a certificação acadêmica de um mundo processado no século XX”, completa.

Em uma entrevista realizada pela AB Notícias News, Luiz Góes fala um pouco sobre a carreira e sua empresa:

Como um brasileiro chegou ao posto de CEO de uma empresa tão poderosa espalhada por 80 países?

“Eu me tornei consultor de um grupo financeiro de Dubai em 2018. De lá para cá, comecei a trabalhar em projetos e me conectei com o movimento de Startups Fintechs em sua ascensão. Também já trabalhei para grupos de gestão de Exchanges e, em 2020, criei uma instituição financeira no Brasil, o LGbank, voltada para custódia e projetos de tokenização, até que fui convidado para compor o time da LYOPAY”.

“Existe expectativa sobre o Brasil, pois nosso país já tem milhares de usuários de criptomoedas e, naturalmente, necessitaria de um brasileiro liderando essa expansão”, explica Luiz sobre sua contratação pela LYOPAY

O que a empresa viu no Luiz Góes para ele ocupar este posto?

“Acredito que vários motivos motivaram minha contratação… O primeiro deles, LYOPAY quis ter como seu representante uma pessoa que tenha relacionamento com o público; também existe uma clara expectativa sobre o Brasil, pois nosso país já tem milhares de usuários de criptomoedas e, naturalmente, necessitaria de um brasileiro liderando essa expansão, por facilitar o processo. Em um país com 200 milhões de habitantes, a nossa meta de 10 milhões de usuários se torna mais tangível e, um indiano, por exemplo, teria fatalmente menor facilidade. Também outro fator relevante é que o PIX e outras medidas normativas da Receita Federal do Brasil possibilitaram que o Brasil seja destaque no mundo”.

“Basta educarmos as pessoas sobre esse novo cenário tecnológico que o Brasil poderá se tornar expoente no mundo”, estima Goés

Qual a importância do Brasil neste cenário global?

“O Brasil está seguindo um caminho profícuo nesse novo segmento… já podemos integralizar capital social com criptomoedas, já se pode no Brasil declarar no imposto o patrimônio de criptomoedas, etc. O próprio sistema do PIX é uma clara cópia da blockchain do bitcoin. Portanto, basta educarmos as pessoas sobre esse novo cenário tecnológico que o Brasil poderá se tornar expoente no mundo e isso representará a prosperidade de milhares de pessoas”, finaliza.