Brasileiro é destaque na mídia internacional com startup de inteligência artificial

O paulistano Jonathas Freitas foi citado pela Fox, Usa Today e Digital Journal sobre a startup ManyContent que entrou no mercado internacional

A concorrência no mercado de tecnologia é mundial. Neste cenário de grande desenvolvimento, os brasileiros tornam-se cada vez mais recorrentes nas notícias internacionais que envolvem aplicativos, softwares, startups e fintechs.

Um dos brasileiros que conquistou visibilidade fora do Brasil na tecnologia e empreendedorismo recentemente foi o empresário paulistano Jonathas Freitas, de 33 anos, que chamou atenção da mídia internacional ao anunciar o início das operações de sua startup ManyContent em inglês para os Estados Unidos e Europa. Trata-se de uma plataforma de inteligência artificial que cria conteúdos personalizados e exclusivos para redes sociais de pessoas e empresas. A plataforma já é tendência no Brasil e chega ao mercado americano e europeu com boas expectativas.

O anúncio da ManyContent em inglês foi divulgado pelo site americano sobre tecnologia ‘’Digital Journal’’ no dia 31 de Janeiro, considerando-o uma das principais autoridades em empreendedorismo na tecnologia Brasileira. A notícia repercutiu em mídias importantes como Fox, AZ Central, NCN, Usa Today e até mesmo no renomado site ‘’Market Watch’’, uma das principais fontes de notícias sobre investimentos dos Estados Unidos.

O anúncio da ManyContent em inglês foi divulgado pelo site americano sobre tecnologia ‘’Digital Journal’’ no dia 31 de Janeiro, considerando-o uma das principais autoridades em empreendedorismo na tecnologia Brasileira

A plataforma internacional da ManyContent já está disponível no exterior e de acordo com o ‘’Digital Journal’’ tem grandes chances de conquistar um alto número de usuários internacionais já em que muitos lugares dos Estados Unidos e Europa, empresas de pequeno e médio porte ainda não investem em conteúdos para redes sociais devido ao alto custo com agências de marketing e a plataforma traz uma solução de baixo custo e qualidade, já que os conteúdos podem ser aprovados, negados ou até mesmo editados pelos usuários, garantindo uma experiência exclusiva.

No Brasil, Jonathas é conhecido por ter participado da fundação de mais de 40 empresas de tecnologia, venceu os prêmio ‘’Jovem Brasileiro’’ em 2017 como ‘’empreendedor do ano’’ e o Digital Awards duas vezes, sendo a última em 2021, ano em que ele também foi listado pelo ‘’Jornal de Brasília’’ como uma das 18 pessoas mais importantes da tecnologia no país.

No Brasil, Jonathas é conhecido por ter participado da fundação de mais de 40 empresas de tecnologia, venceu os prêmio ‘’Jovem Brasileiro’’ em 2017 como ‘’empreendedor do ano’’ e o Digital Awards duas vezes, sendo a última em 2021, ano em que ele também foi listado pelo ‘’Jornal de Brasília’’ como uma das 18 pessoas mais importantes da tecnologia no país

Em entrevista ao Digital Journal, Jonathas falou sobre o processo de empreender: ”Há muito tempo, aprendi que para ter sucesso empreendendo independente da área de atuação, é necessário assumir riscos constantemente. Faz parte do DNA de um empreendedor, e quando eu tenho essa clareza, procuro me capacitar em todas as áreas que compõem ter uma empresa bem-sucedida, aprender sobre gestão, ter um bom advogado e contador ao meu lado, entender como funcionam as vendas, tanto offline quanto online, Marketing e etc. Meu “motor” é estar sempre aprendendo o tempo todo, criando empresas que resolvam problemas reais das pessoas, construindo um branding de muita confiança desde o início da operação”, disse o empresário, que também é investidor anjo de startups.