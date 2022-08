Brasil Trading Fitness Fair atrai dezenas de marcas nacionais e estrangeiras

Empresas elogiam novo foco do evento, que conta com série de iniciativas para aproximar público e expositores, e gerar mais negócios

A edição 2022 da Brasil Trading Fitness Fair (BTFF), evento que reúne os principais players do setor e diversas atrações, será realizada entre os dias 17 e 20 de novembro no Expo Center Norte, em São Paulo.

Uma programação especial para estimular o contato entre expositores e visitantes foi montada pela responsável da organização do evento, a Italian Exhibition Group (IEG). Dezenas de marcas nacionais e estrangeiras já confirmaram presença, como FTW e Under Labz, de suplementos, Empório Fit e Now!, de nutrição saudável, e Everlast, de equipamentos esportivos.

Rimantas Sipas, diretor comercial da IEG

Nas edições anteriores, a BTFF reuniu mais de 70 mil visitantes, e se sobressaiu não só pelo público altamente qualificado como também por atrair celebridades do mundo fitness e wellness, como Juju Salimeni, Fernando Sardinha e Gracyanne Barbosa. O foco em 2022, porém, será a geração de negócios.

“Hoje, o bem-estar, a prática de atividades físicas e a alimentação equilibrada são uma tendência com grande potencial, ainda mais se pensarmos que apenas 5% dos brasileiros estão hoje matriculados em uma academia”, afirma Rimantas Sipas, diretor comercial da IEG. “Queremos nos destacar por meio de iniciativas que realmente façam a diferença para nossos clientes e parceiros, e para o público que vem à feira em busca de boas oportunidades”.

O potencial para novos negócios é, de fato, enorme. Levantamento da McKinsey estima que o setor de bem-estar, nicho no qual o mercado fitness está incluído, movimenta pelo menos US$ 1,5 trilhão anualmente em todo mundo, com crescimento de 5% a 10% a cada ano. O segmento ganhou ainda mais expressão com a crise sanitária, já que as pessoas começaram a investir mais no bem-estar pessoal.

“Ainda temos muito espaço para os setores de saúde e bem-estar e fitness crescerem no País, sempre de olho nas tendências e nas mudanças que aconteceram por causa da pandemia. É preciso estar atento às novas tecnologias que nasceram a partir dessa crise e devem continuar sendo usadas nos próximos anos. Esse é um dos grandes objetivos da BTFF: trazer o que há de novo e de melhor”, assinala Sipas.

Foco este ano do evento é a geração de negócios

BTFF Brasil Trading Fitness Fair

Data: 17 a 20 de novembro

*Trade Day – 17 de novembro, dia exclusivo para profissionais e compradores do setor

Horário: das 10h às 20h

Local: Expo Center Norte (Rua José Bernardo Pinto, 333 — Vila Guilherme — São Paulo — SP)

Organização: IEG Brasil – Italian Exhibition Group

