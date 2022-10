Brasil terá o primeiro Reality Show de eletricistas

Episódios serão transmitidos a partir do dia 17 pelo YouTube; programa celebra Mês do Eletricista e tem como objetivo capacitar os empreendedores do setor

“Eletricista Independente”, primeiro reality show desse segmento no Brasil é produzido pela Sala da Elétrica, empresa de cursos e treinamentos comandada pelo engenheiro eletricista, professor e palestrante Everton Moraes.

O programa é dividido em quatro episódios em que três eletricistas autônomos receberão mentoria para se desenvolverem em diversas áreas.

“O eletricista independente é, hoje em dia, muito desvalorizado. Infelizmente, quando se faz necessário um serviço de eletricidade em uma residência, as pessoas contratam profissionais muitas vezes desqualificados, aventureiros e sem qualificação técnica porque acham caro um serviço de instalação elétrica”, afirma Everton Moraes, que idealizou o reality.

Segundo Moraes, enquanto no Brasil esse tipo de profissional parece ser invisível, em outros países da Europa, como na França, Espanha e Itália, o eletricista autônomo ou independente é respeitado e valorizado, recebendo bons salários.

“Quando fiz uma pesquisa sobre o tema, a resposta que veio foi de um ganho de R$2 mil por mês. Em alguns países, esse tipo de profissional ganha em torno de 1.500 euros em uma empresa, ou seja, quase R$9 mil. Os mais experientes chegam a ganhar 2.125 euros”, comparou.



Everton, que assumirá o papel de mentor no programa, explica que o reality show desenvolverá uma nova visão a respeito do eletricista, ajudando não apenas os participantes, mas também outros profissionais do setor a desenvolverem premissas básicas como a importância da qualificação técnica, saber fazer uma visita técnica, orçamento e precificação adequados, atrair clientes e, claro, manter a carteira ativa.

O reality show “Eletricista Independente”, estreia no YouTube no dia 17 de outubro, data em que é comemorado o Dia do Eletricista.



Quem são os participantes do “Eletricista Independente”

Três eletricistas aceitaram o desafio de participar da primeira edição do reality show “Eletricista Independente”, que será exibido pelo canal Sala de Elétrica, no YouTube:

– Flaviano Rodrigues Correia, 45 anos de São Bernardo do Campo-SP

– Yohanny José Colmenarez, 36 anos, um venezuelano que mora em Pardinho-SP

– Robson dos Santos, 33 anos, de São Paulo-SP

Durante o programa, eles serão incentivados a mostrar sua capacidade em conseguir vender um serviço ativamente, entregar o serviço se responsabilizando pela compra do material e melhorar a postura na apresentação ao cliente.

A estreia, no dia 17, será focada na instrução dos participantes. O segundo episódio, que vai ao ar dia 19, terá as vendas ativas como tema. A importância da visita técnica, precificação e orçamento será tratada no terceiro episódio, que será exibido no dia 21. O final da primeira edição do reality show “Eletricista Independente” vai ao ar no dia 24 de outubro e mostrará os três participantes executando tudo o que aprenderam durante o programa.