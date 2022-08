Brasil será a nova casa para todos os eventos do UFC em 2023

Evento retorna ao Brasil com o UFC 283 e Band será a nova parceira de TV aberta

O UFC, principal organização de artes marciais mistas do mundo, acaba de anunciar uma mudança inovadora na distribuição de seus eventos ao vivo no Brasil, um de seus principais mercados internacionais. Em 1º de janeiro de 2023, o UFC lançará o UFC Fight Pass no país, uma versão totalmente localizada de seu serviço pioneiro de streaming de esportes de combate.

UFC e Band juntos para eventos do esporte em 2023

O serviço digital direto ao consumidor se tornará a plataforma definitiva para o conteúdo do UFC no Brasil, contando com todos seus eventos ao vivo, programação original e a maior biblioteca de esportes de combate do mundo, incluindo todos os eventos da história do UFC.

O UFC também fechou acordo com a Band, uma das maiores emissoras de TV do Brasil, para distribuição em TV aberta de eventos selecionados e conteúdo original. O Fight Pass, junto com a Band, permitirá que o UFC tenha um relacionamento direto com os fãs no Brasil.

“Quem acompanha esse esporte sabe a importância do Brasil para as artes marciais mistas e para o UFC. O Brasil é um dos nossos maiores mercados e produziu alguns dos melhores atletas que este esporte já viu. O Fight Pass vai levar nosso negócio para o próximo nível, entregando todo o nosso conteúdo diretamente aos nossos fãs. Além disso, estamos nos unindo à Band, uma das maiores emissoras do Brasil, que vai proporcionar uma exposição massiva para o UFC e nos ajudar a aumentar nossa base de fãs e tornar este esporte maior do que nunca”, afirmou Dana White, presidente do UFC.

Dana White, presidente do UFC

UFC Fight Pass, a plataforma definitiva para o UFC

O Fight Pass é o serviço de assinatura digital líder mundial para esportes de combate e pioneiro em serviços de streaming de esportes, lançado em 2013.

A partir de 1º de janeiro de 2023, por um preço de lançamento a partir de R$ 24,90 mensais, assinantes do FIGHT PASS no Brasil terão acesso ilimitado a:

Todos os eventos ao vivo do UFC, incluindo todos Fight Nights e cards numerados.

Mais de 200 eventos ao vivo e exclusivos de mais de 30 promoções de esportes de combate em todo o mundo, apresentando MMA, boxe, kickboxing, Muay Thai, grappling e muito mais.

O arquivo mais completo de conteúdo do UFC, com todas as lutas da história da organização.

A maior biblioteca de lutas do mundo, incluindo 20.000 lutas de mais de 35 organizações de esportes de combate, incluindo Strikeforce®️, PRIDE®️ e WEC®️, entre outras.

Todas as temporadas do The Ultimate Fighter®️

Séries originais revelando as histórias de superação dos atletas do UFC; programação histórica destacando os momentos mais impactantes do UFC; entrevistas em profundidade com nomes que mudaram o mundo da luta; documentários sobre a ciência por trás dos esportes de combate; e uma variedade de conteúdos de bastidores, todos com legendas em português.

Para mais informações sobre o FIGHT PASS no Brasil, visite o site oficial.