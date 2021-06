Brasil recebe ‘Red Bull Flick’, com disputa de CS:GO para gamers amadores

Disputa feita entre duplas, convoca pro-players da FURIA, jogo popularizado no país. Inscrições até 25 de junho.

Com mapas exclusivos, modelo de jogo único e a presença de pro-players da FURIA, os fãs de Counter Strike: Global Offensive. Idealizado na Turquia em 2020, o ‘Red Bull Flick’ chega ao país pela primeira vez em 2021 e colocará à prova as habilidades de jogadores de todos os níveis em disputas entre duplas – masculinas, femininas ou mistas, mas em um formato totalmente original. As inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio do site http://www.redbull.com.br/flick até 25 de junho.

“Acredito que essa iniciativa do Red Bull Flick vai ser o maior evento de 2×2 já realizado e estou muito animado de fazer parte disso. O cuidado em criar um modo de jogo específico para o evento, além de mapas exclusivos, não tem como não ficar empolgado né?”, afirma Kscerato, player da Furia e um dos principais nomes do cenário competitivo mundial de CS:GO.

Desenvolvido exclusivamente para o Red Bull Flick, o evento trará oito mapas, também conhecidos como ‘Arenas’, inéditos aos fãs brasileiros. Em duplas, os players vão competir em uma gameplay rápida, com cerca de cinco a dez minutos de duração. O objetivo é controlar pontos de captura no mapa durante certo período de tempo, sendo que o ponto de captura muda a cada 30 segundos. Haverá um sistema de contagem regressiva de tickets para trackear a pontuação e, quando os tickets de um time se esgotam, ele perde o jogo.

A temática da competição se inicia no planeta BU-11, com cada vitória levando as duplas para mais perto do destino final, a arena do playoff no WI-nG: 5. A jornada de cada duo começa no mapa “City Palace” e, assim, vai evoluindo. As duplas terão que lutar para não serem esquecidas e evitar sucumbir aos arquivos digitais.

Mas fique atento! São apenas 1.200 vagas aos pro-players e amadores, que precisam recrutar seus duos. As qualificatórias, nos dias 19, 20, 26 e 27 de junho, são MD1 (Melhor de Um Jogo). Ou seja, perdeu, está fora! Os dois melhores times de cada eliminatória avançam aos playoffs, cujo formato é o famoso ‘dupla eliminação’, com disputas em MD5, Melhor de Cinco Jogos. As partidas acontecerão no dia 3 de julho. Os quatro melhores avançam à grande decisão.

Antes da final, os competidores vão ganhar uma experiência especial: eles vão treinar com pro-players da lineup feminina de CS:GO da FURIA, além de uma surpresa com a participação de alguns dos melhores jogadores profissionais do mundo da lineup masculina. Após essas gameplays, as quatro duplas vão disputar as semis e a final, nos formatos MD5 e MD7, respectivamente, no final de julho.