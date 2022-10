Brasil lidera ranking de cirurgias plásticas em jovens em busca da autoestima

País é o que mais realiza cirurgias plásticas no mundo

De acordo com levantamento divulgado pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS, na sigla em inglês), em 2019 o Brasil, país que mais efetua procedimentos estéticos no mundo, respondeu por 13,1% do total de procedimentos, com aproximadamente 1.5 milhões de cirurgias ao ano.

Os jovens brasileiros, muitos adolescentes, acompanham esse ritmo e são os que mais se submetem a cirurgias plásticas no mundo. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), dos quase 1,5 milhão de procedimentos estéticos feitos em 2016, 97 mil (6,6%) foram realizados em pessoas com até 18 anos de idade.



Arnaldo Korn, diretor do Centro Nacional — Cirurgia Plástica

Já no Censo 2018, os números se mantiveram iguais ao Censo 2016: 1,8% até 12 anos e 4,8% de 13 a 18 anos sendo 6,6% no total. Entre as justificativas para o quadro está a insatisfação com a própria imagem.

A adolescência é uma fase marcada por muitas mudanças, no corpo, na mente, nas influências. O motivo deste aumento, segundo especialistas, se deve principalmente pelas redes sociais e o aumento da insatisfação com a própria imagem.

Porém, os jovens não procuram as cirurgias plásticas somente devido à preocupação estética; algumas vezes os motivos podem ser por conta de sofrimentos emocionais agravados pelas restrições sociais autoimpostas.

Entre as cirurgias mais procuradas pelos jovens estão os implantes de silicone, a rinoplastia e a lipoaspiração. Assim como todo procedimento cirúrgico, o consentimento dos pais é obrigatório para a realização da cirurgia em menores de idade. Porém, é preciso lembrar que após a autorização dos responsáveis legais, ainda é preciso certificar-se de que os pré-requisitos físicos e psicológicos são atendidos.

Qualquer pessoa pode fazer cirurgia plástica desde que tenha em torno de 18 anos, quando os músculos e ossos da face já estão bem definidos ou tenha a devida autorização dos pais.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre as cirurgias mais procuradas pelos jovens estão os implantes de silicone, a rinoplastia e a lipoaspiração

“Os procedimentos estéticos são parecidos com qualquer outra cirurgia”, comenta Arnaldo Korn, diretor do Centro Nacional — Cirurgia Plástica. Ressaltando que o mais importante é o paciente pesquisar o histórico do profissional antes de fazer qualquer procedimento estético. Colocar sua saúde psicológica e emocional em primeiro lugar, antes de tomar uma decisão é essencial.