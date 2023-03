Brasil lidera corrida de desenvolvimento de games, afirma Thiago Zambrano

Empresário do setor aponta para a expansão da indústria brasileira de jogos eletrônicos e destaca a importância da localização dos produtos para atender às demandas do mercado

O mercado de jogos eletrônicos no Brasil vem crescendo significativamente nos últimos anos e agora o país lidera a corrida de desenvolvimento de games, de acordo com o empresário e ator Thiago Zambrano. Em entrevista recente, ele destacou a importância da expansão da indústria brasileira de jogos eletrônicos e a alta na demanda profissional do setor.

Thiago Zambrano aponta para a expansão da indústria brasileira de jogos eletrônicos

Com mais pessoas consumindo jogos eletrônicos, os investidores estão requisitando cada vez mais a localização dos jogos no Brasil, o que significa que o mercado está em expansão para quem trabalha no setor. Zambrano destacou que a localização dos jogos no país funciona como um dicionário para quem não fala a língua nativa dos jogos, tornando os produtos mais acessíveis para todos os públicos.

Zambrano acredita que a inteligência artificial vai dominar o mercado de games nos próximos anos

Além disso, o empresário acredita que a inteligência artificial vai dominar o mercado de games nos próximos anos, mas nada substitui a emoção humana, o que pode transformar o mercado de trabalho, que já está superpromissor. A tendência dos jogos eletrônicos para 2023 em escala internacional é a de nacionalizar as operações, colocando o Brasil na rota dos grandes investimentos.