Brasil é um dos destinos mais procurados por estrangeiros para realizar procedimentos dentais estéticos

O “turismo odontológico” cresce no país e atrai turistas do mundo todo

Nem só de belezas naturais, clima tropical, natureza exótica e sabores únicos vive o turismo brasileiro. Começa a ganhar corpo uma nova modalidade no setor turístico que chama cada vez mais a atenção de viajantes do mundo todo. Trata-se do turismo odontológico.

Procedimentos dentais, principalmente estéticos, são caríssimos na Europa, ou Estados Unidos, por exemplo, e isso tem atraído mais estrangeiros para o Brasil. Dados do Governo Federal indicam que pelo menos 180 mil pessoas vêm ao Brasil todos os anos para atendimentos em saúde, entre eles, o tratamento odontológico.

O Instituto Rogério Penna, considerado um dos principais concierges para procedimentos dentais estéticos, tem recebido um número considerável de turistas do mundo todo para Goiânia. “Nós temos um critério altíssimo de qualidade que nos coloca como o melhor serviço odontológico do mundo a um preço altamente competitivo para as moedas de fora”, explica Rogério Penna, cirurgião-dentista do Instituto.

Com a proximidade das férias americanas e europeias, fica ainda mais disputada a agenda do profissional que ensina um protocolo exclusivo de atendimento aos pacientes estrangeiros a outros especialistas da Odontologia Estética. “Nessa época de alta temporada nos Estados Unidos e na Europa, é no coração do Brasil que estão muitos americanos, espanhóis, portugueses e pacientes de outras nacionalidades”, conta Rogério.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis e o Sindicato hoteleiro de Goiânia, quase 30% (25,7%) dos hotéis estão com reservas fechadas para turistas que chegarão à cidade nos próximos dias para cuidar da saúde bucal. A maioria tem horário marcado no Instituto, que fica no maior complexo de saúde do Centro-oeste brasileiro, no mesmo endereço de outras grifes médicas no Estado de Goiás como o Hospital Albert Einstein.

O Brasil é o país com mais cirurgiões-dentistas do planeta e se destaca no cenário global como centro de qualidade de ensino e pesquisas em diversas especialidades odontológicas.

Aqui estão localizadas três Faculdades Públicas que estão entre as dez melhores do mundo, sendo elas USP, Unesp e Unicamp, de acordo com a classificação europeia realizada pelo laboratório de pesquisa SCImago Lab, associado ao Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que considerou 7.500 Instituições de Ensino Superior para o rankeamento.

Dr. Rogério Penna / Acervo Pessoal

Recentemente, o Conselho Federal de Odontologia foi anfitrião de 10 países para discutir modelos de excelência de atendimento, tudo porque o turista que vem em busca do tratamento odontológico brasileiro literalmente sorri como nunca.