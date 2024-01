Bradesco e Alok lançam clipe musical com o tema “E pra você, o que vem primeiro em 2024?”

No primeiro minuto de 2024, o Bradesco e o DJ brasileiro Alok lançaram um clipe musical baseado na campanha publicitária intitulada “E pra você, o que vem primeiro em 2024?”. O videoclipe que faz parte da ação de publicidade idealizada pela aldeiah, vem como segunda fase da campanha de final do ano que contou com a música “Primeiro Vem Você”, que já acumula mais de 3 milhões de curtidas nas redes sociais.

“O lançamento da nossa música para a primeira fase da campanha foi um sucesso e atingiu mais de 300 mil reproduções nas principais plataformas de streaming. Transformamos a música em algo além de uma trilha de campanha, mas em uma ação que movimentou as redes sociais e engajou o público. Por isso, esta segunda fase é uma celebração e um agradecimento a todos que compartilharam conosco não só momentos inesquecíveis, mas também seus sonhos e conquistas”, ressalta José Mauricio Lilla, head de comunicação do Bradesco.

O clipe lançado dia 01/01 contém imagens de influenciadores digitais, funcionários do Bradesco e do público em geral que participou da ação promovida pelo perfil do banco no Tiktok. A ação em questão convidada os usuários do aplicativo a realizarem a retrospectivas de seus anos por meio de um template do Capcut, que continha a música da campanha. Nessa segunda fase, Alok colocou como trilha sonora do clipe a canção “Não Estamos Sós (Primeiro Vem Você)”, que é um remix feito por ele da primeira música lançada na campanha. O vídeo disponibilizado pelo Bradesco possui uma duração de 90 segundos, enquanto que o disponibilizado pelo DJ possui uma duração maior, contendo 152 segundos (2 minutos e 32 segundos), se tornando assim, o seu primeiro videoclipe de 2024.

A ação publicitária do Bradesco terá veiculação nos mais importantes canais de TVs abertas, além de divulgação nas redes sociais do banco, como Instagram e Tiktok. Ainda sobre este aplicativo, a música “Primeiro Vem Você”, se tornou um sucesso na plataforma, atingindo cerca de 245 milhões de visualizações em apenas seis dias de lançamento. Devido a todo esse alcance, o Diretor de Vendas do Tiktok, Bruno Lopes, afirma: “A nossa plataforma alavanca todas as jornadas de compra e oferece às marcas uma janela para as conversas que estão acontecendo na comunidade e a possibilidade de criar conexões reais com os consumidores”.