Com presença da ganhadora do BBB 17 Emilly Araújo, Spa para cabelos Br Concept é inaugurado em São Paulo (SP)

Aconteceu na última segunda a inauguração do Br Concept Hair Spa, espaço dedicado a cuidados capilares localizado no Pacaembu, bairro nobre de São Paulo (SP)

Comandado pela dermatologista Bruna Rezende, o espaço localizado no Pacaembu traz a proposta de um Spa para cabelos. Aconteceu na última segunda a inauguração do Br Concept Hair Spa, espaço dedicado a cuidados capilares localizado no Pacaembu, bairro nobre de São Paulo (SP).



O lançamento do spa, comandado pela dermatologista Bruna Rezende, contou com a campeã do Big Brother Brasil 17 Emilly Araújo que já era cliente da profissional antes da estreia do novo consultório.

“Estou muito feliz com essa inauguração. A minha doutora Bru é maravilhosa já como dermato e agora vai cuidar dos nossos cabelos também. Além disso, o novo espaço está incrível”, diz Emilly.





Comandado pela dermatologista Bruna Rezende, o espaço localizado no Pacaembu traz a proposta de um Spa para cabelos

Luciana Pavanelli que também é uma cliente fiel da dermatologista está ansiosa para cuidar dos cabelos no novo Spa:

“Estou muito feliz por essa conquista da Dra Bruna, não vejo a hora de iniciar os meus cuidados no novo espaço, tenho certeza que fará uma super diferença para manter o meu loiro saudável.” completa

“A clínica foca no conceito de wellness integrado, que traz uma equipe especializada, atendimento personalizado e alta tecnologia, fazendo com que cada paciente se sinta único”, explica a idealizadora do spa. A proposta deste novo espaço é ampliar a cartela de tratamentos capilares, com todo o conforto de um local aconchegante e cheio de sofisticação.



O lançamento do spa, comandado pela dermatologista Bruna Rezende, contou com a campeã do Big Brother Brasil 17 Emilly Araújo que já era cliente da profissional antes da estreia do novo consultório



“O tratamento é realizado em algumas etapas. Quando o paciente chega, entregamos um questionário referente aos seus cabelos para o paciente ir respondendo, enquanto recebe uma massagem de boas vindas. Depois, analisamos seu couro cabeludo, mostrando se há alguma descamação ou inflamação na cabeça. Utilizamos então a alta frequência, técnica com ação antibactericida, e led infravermelho, com ação antiinflamatória”, descreve.



Aconteceu na última segunda a inauguração do Br Concept Hair Spa, espaço dedicado a cuidados capilares localizado no Pacaembu, bairro nobre de São Paulo (SP)



Para Bruna Rezende, um dos grandes diferenciais de sua clínica é a quantidade de tratamentos que oferece.

“Fazemos o pré-shampoo e peeling, que são a limpeza e esfoliação do couro cabeludo; vacuoterapia, que desobstrui os poros e retira o excesso de sebo e resíduos da cabeça; aplicamos brumas com fator de proteção e trabalhamos com diversos tipos de hidratação, técnicas de secagem e produtos exclusivos”, acrescenta.