Bondinho Pão de Açúcar bate recorde histórico de visitantes no período com menos risco de contaminação da pandemia do Coronavírus

A Pandemia ainda não passou. Vivemos um período de um cenário epidemiológico com diminuição do número de casos e consequentemente, menor risco de transmissão. Isso proporcionou ao Parque Bondinho Pão de Açúcar bater, no último sábado (3/9), o seu recorde de bilheteria, recebendo 7.717 visitantes.

Sandro Fernandes, CEO do Parque Bondinho Pão de Açúcar

A marca anterior foi em 17 de junho deste ano com 7.136 pessoas. O recorde chega na semana em que o Parque faz mais uma edição do Música Lá em Cima, em parceria com a Universal Music, com o projeto “UMusic Play in Rio”, que acontece até o dia 11 de setembro, no mesmo período em que a cidade está em festa com mais uma edição do Rock in Rio.

Projeto “UMusic Play in Rio”

“A nossa motivação diária é oferecer sempre a todos que visitam o Parque Bondinho uma experiência cada vez mais incrível e inesquecível como essa parceria com a Universal. Esses números pós-pandemia nos permitem preencher mais uma página da nossa história com a retomada do turismo na cidade, que, neste momento, respira música durante o retorno do maior festival de música do mundo”, destaca Sandro Fernandes, CEO do Parque Bondinho Pão de Açúcar.