“Bom dia, Verônica” ganha segunda temporada nesta quarta (3) e autor relança livro que inspirou a trama

Com novos personagens entrando na história, o autor Raphael Montes promete elevar o nível de suspense e entretenimento da série, sem perder o foco dos temas importantes

A segunda temporada de “Bom dia, Verônica” está no ar a partir desta quarta-feira (3), na Netflix. Dois anos após a primeira, o criador, roteirista-chefe e produtor-executivo da série, Raphael Montes, explica que a continuação tem mais ação, mais suspense, mais viradas e conta com um vilão tão cruel e perigoso quanto Brandão (Eduardo Moscovis). O novo antagonista, Matias (Reynaldo Gianecchini), é um missionário da fé, que move milhares de fiéis com a sua própria religião, e faz uso de seu poder para cometer crimes.

“O alcance da primeira temporada de ‘Bom dia, Verônica’ me confirmou a importância de contar boas histórias e, ao mesmo tempo, discutir assuntos relevantes e potentes do nosso tempo. (…) Dialogou com muitas pessoas, entrou em muitas casas e levou a nossa sociedade a discutir temas como violência doméstica e golpes de internet. Na segunda temporada, meu objetivo era oferecer entretenimento, sem perder a pertinência que a série conquistou. Tratamos de fé, família, crimes sexuais e planos de poder no Brasil”.

Dada como morta, Verônica (Tainá Müller), que teve de mudar de identidade e ficar longe de sua família, descobre uma ligação entre o orfanato onde Brandão cresceu e o missionário da fé Matias, interpretado por Reynaldo Gianecchini. O elenco também traz Klara Castanho e Camila Márdila, como filha e esposa, respectivamente, do missionário.

Segunda temporada estreia nesta quarta (3), mesmo dia do lançamento da nova edição do livro que inspirou a trama

Segundo Montes, o maior desafio foi criar uma segunda temporada tão forte quanto a primeira. “Eu acho que é bem mais difícil escrever uma segunda temporada. Em muitas séries, é comum que as continuações sejam mais paradas, uma repetição pálida do que deu certo antes. Em ‘Bom dia, Verônica’, eu queria uma continuação com ar de novidade, algo que levasse a outros níveis o suspense e a potência da primeira. Espero ter conseguido”.

Para encontrar essa força do original, Raphael teve de criar um novo núcleo, já que a história de Brandão e Janete (Moscovis e Camila Morgado) acabou. Além disso, a própria personagem Verônica passa por transformações. “Ela toma decisões muito difíceis. Encontrar o tom dessa nova Verônica, longe dos filhos, dada como morta, foi muito desafiador”.

Incentivado pelo sucesso da série e pela demanda dos players, Raphael montou uma produtora de desenvolvimento, a Casa Montes. “Decidi criar uma produtora porque percebi a importância de acompanhar todo o processo de produção. Para contar uma boa história, não basta escrever um bom roteiro. É essencial se cercar dos melhores profissionais e estar próximo em todas as demais fases, da pré-produção até a pós. Como produtor, tenho a certeza de que vou entregar ao público aquilo que idealizei”.

Nesse momento, Montes termina de escrever a sua primeira novela, “Segundas Intenções” (HBO Max), e está animado para anunciar os próximos passos no streaming. O autor relança, agora pela Companhia das Letras, uma nova edição do livro “Bom dia, Verônica”, que serviu de base para a primeira temporada da série, com maior atenção a temas sensíveis, com lançamento também nesta quarta-feira (3).

“Bom dia, Verônica” foi escrito há alguns anos. Felizmente, temos evoluído como sociedade. Por isso, nós achamos importante aproveitar a republicação do livro por outra editora, com nova capa, para também ter esse cuidado com o texto. Ou seja, quem já leu o livro não fica prejudicado de maneira alguma. A história é a mesma. Mas é um livro que foi revisitado à luz dos novos tempos”.