Boletins Armazém Pop ajuda espectador a navegar pelos conteúdos da Prime Box Brasil

Plataforma de conteúdo sobre a indústria do entretenimento levará as novidades do audiovisual ao público do canal

É fato! Muitos usuários de plataformas de streaming, às vezes, levam mais tempo escolhendo o que assistir, do que assistindo algo que gostaria. Pensando nisso, para otimizar tempo, pois hoje temos muitas opções disponíveis no cinema, TV e plataformas de streaming, e isso é algo que complica a vida de todos que se interessam pelo mundo do entretenimento, especialistas entrarão em campo para fazer o serviço para você.

Programa será apresentado por Thiago Costa

O Prime Box Brazil acaba de firmar uma parceria com a Armazém Pop para que sejam exibidos boletins com cinco minutos de duração, espalhados pela programação. Isso vai ajudar o espectador a navegar pelo imenso oceano de conteúdo disponível atualmente.

Ramiro Azevedo, diretor do Prime Box Brasil, explica que a ideia é oferecer conteúdo de qualidade para atualizar o espectador a respeito das novidades do canal, dos cinemas e de toda a indústria audiovisual.

Ramiro Azevedo, diretor do Prime Box Brasil

“O Prime Box Brazil tem um público muito antenado e, há algum tempo, pensávamos na melhor forma de oferecer informações sobre o universo audiovisual. Encontramos exatamente o que buscávamos nesses programetes com curadoria do Armazém Pop. Agora, o público do canal poderá acompanhar sobre os filmes em cartaz nos cinemas, lançamentos dos streamings, além de curiosidades das produções”, diz.

O programa será apresentado por Thiago Costa, um dos idealizadores do Armazém e também professor e pesquisador de cultura pop. “É uma oportunidade incrível de apresentar nosso conteúdo, que já é conhecido na internet, para um público mais amplo e diversificado”, comenta Thiago. “Vamos levar informação confiável e de qualidade, para que as pessoas possam escolher com mais assertividade o que vão assistir”.

Os boletins, que têm produção da Equinox Digital, poderão ser vistos ao longo da programação do Prime Box Brasil a partir do dia 1º de agosto. E toda segunda-feira tem nova edição, contemplando os lançamentos da semana.