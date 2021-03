Revista Elle Brasil celebra os 50 anos de carreira do fotógrafo Bob Wolfenson com nus, Anitta, Bethânia e mais

A nova edição da revista Elle Brasil começa a circular nesta sexta-feira (12) em homenagem aos 50 anos de carreira do icônico fotógrafo Bob Wolfenson

A nova edição festeja um ano do retorno da publicação no país com grandes personalidades brasileiras: Anitta, Carol Trentini, Mano Brown, Maria Bethânia e Taís Araújo. Wolfenson é um especialista em breves encontros. Do início de sua carreira, aos dezesseis anos de idade, até os dias de hoje, o fotógrafo transitou em diversos gêneros da fotografia. Uma das referências nacionais como retratista, fotógrafo de nus, publicidade e, claro, de moda.

O homenageado da terceira edição da revista este ano, chega esbanjando glamour.

São cinco capas comemorativas, uma para cada década de carreira de Bob, com grandes personalidades brasileiras das artes e da moda: Anitta, Carol Trentini, Mano Brown, Maria Bethânia e Taís Araújo.

“Quando fui convidado a fazer um número especial para celebrar os 50 anos de minha trajetória, fiquei lisonjeado, mas ao mesmo tempo preocupado. O que facilitou a coisa toda é que transito por vários gêneros da fotografia. E pude ser esses muitos fotógrafos que sou, nestas páginas, cruzando um trabalho com outro, sobrepondo ideias, evocando memórias de infância e, por fim, exercendo meu ofício de fotógrafo de moda”, conta Bob Wolfenson.

Durante o árduo trabalho de registrar os feitos do trabalho de Bob, no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro, no universo de Anitta, a cantora posou sensual e cheia de elegância. Enquanto era clicada pelas lentes de Wolfenson, a cantora fala em entrevista exclusiva sobre abuso sexual, cirurgias plásticas, polêmicas e o assunto do momento: cultura do cancelamento.

Anitta. Foto: Bob Wolfenson/ELLE Brasil/Divulgação

“Eu aprendi que a memória do brasileiro nesse sentido é muito imediata. Se você faz coisas incríveis, se você salva o mundo hoje e, na semana que vem, tem atitudes que a galera não curte, o fato de você ter salvado o mundo é deletado da memória. O grande lance é usar isso a seu favor nos negócios”, declarou a poderosa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A leveza de Maria Bethânia também foi alvo das lentes do fotógrafo. Com suas próprias peças brancas, além dos acessórios que lhe marcam e que também são a sua marca, Bethânia falou sobre sua fé, seus medos, sua fidelidade à psicanálise, seus bordados na pandemia, sobre o novo álbum de inéditas, a conexão com Caetano Veloso e, claro, a sua relação com a moda.

Maria Bethânia. Foto: Bob Wolfenson/ELLE Brasil/Divulgação

A nova edição ainda traz no recheio ensaios com mais de 70 fotos de Wolfenson com outros nomes consagrados: Luiza Brunet, Jesuíta Barbosa, Jojo Todynho, Laura Neiva e Chay Suede juntos, Alice Wegmann, Letícia Colin, Luiza Arraes, Débora Bloch, além de uma série de convidados.

Carol Trentini. Foto: Bob Wolfenson/ELLE Brasil/Divulgação

Taís Araújo. Foto: Bob Wolfenson/ELLE Brasil/Divulgação

Mano Brown. Foto: Bob Wolfenson/ELLE Brasil/Divulgação