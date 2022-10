Blue Med Convention Center, em Santos, recebe Zeca Pagodinho, Tiee e Rafa Laranja em outubro

No total serão cinco eventos realizados no espaço administrados pela GL events

Reflexo da forte retomada do setor de grandes eventos no pós-pandemia, o Blue Med Convention Center, em Santos, vai receber cinco eventos ao longo deste mês de outubro: serão três shows e duas exposições no espaço administrado pela multinacional francesa GL events, um dos maiores conglomerados do setor no mundo.

Blue Med Convention Center

No dia 8, Zeca Pagodinho, Tiee e Rafa Laranja subirão no palco para o Encontro do Samba, evento open bar que começa às 21h. O encontro de gerações é a principal atração do Litoral Paulista na data.

Já nos dias 8 e 9, entre 14h e 21h, ocorre a Gran Expo, uma exposição gratuita que marca os quatro anos da maior Feira de Empreendedores e Economia Criativa do Litoral Paulista.

Com alguns dos principais nomes do rap nacional, o Litoral Trap Festival é atração exclusiva do centro de convenções. O evento, que acontece no dia 11, contará com a presença de atrações que se apresentaram no último Rock in Rio: Papatinho, Lennon, Orochi e Chefin, os quatro do Rio de Janeiro, e Matuê, rapper de Fortaleza. Às 21h, eles sobem no palco do maior evento do gênero do Brasil.

Roupa Nova também presente, fecha o mês de outubro

No dia 16, será a vez da 7ª edição do Na Mosca Casamentos & Festas, a maior feira de eventos sociais da região. No evento, que tem entrada gratuita, será apresentado o que há de mais inovador em produtos e serviços para festas, com foco em noivas e debutantes. Na ocasião estarão reunidos os principais fornecedores do segmento, estimulando os negócios.

Zeca será o mestre do Encontro do Samba

Para fechar outubro, o Blue Med Convention Center recebe um show do Roupa Nova no dia 22, em celebração aos 40 anos de carreira do grupo. No espetáculo, a banda promete uma seleção de sucessos que marcaram sua história.