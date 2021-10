Bloco do Urso 2022: Maior carnaval de Minas Gerais terá Dennis DJ e Israel & Rodolffo

Duas atrações foram divulgadas, mas ainda há 11 apresentações para serem reveladas

Na noite desta quinta-feira, 30, milhares de pessoas pararam para conferir os spoilers do Bloco do Urso 2022. A pré-venda do evento começará nesta sexta-feira, 1º, mas antes os organizadores fizeram uma live para falar um pouco sobre o que as pessoas podem esperar.



Com música ao vivo por conta de Roberta Cadan e Daniel, a live foi um “preview” do que o público vai aproveitar nos 4 dias de carnavais, previstos para começar dia 1º de março de 2022. O Bloco do Urso tem 21 anos de história e é considerado o maior carnaval de Minas Gerais, realizado em Santa Rita do Sapucaí, no Sul do estado.



Apenas duas atrações foram divulgadas na live. A primeira é a dupla Israel & Rodolffo, que bombou em 2021 com o hit “Batom de Cereja”. Para os fãs do funk, vai ter apresentação imperdível do Dennis DJ, famoso por produzir diversas faixas tocadas em todo o país.



Para a próxima edição, os visitantes terão que ter tomado as duas doses da vacina contra Covid-19 para garantir a segurança de todos os envolvidos. Os organizadores prometem surpreender o público. Ao todo, serão 13 atrações, sendo três no sábado (1º), quatro no domingo (2), quatro na segunda-feira (3) e duas mega apresentações na terça-feira (4).

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.blocodourso.com.br. Á vista, a área vip será R$ 700 e R$1250 o camarote, lembrando que os valores são para pré-venda, que será encerrada no domingo, 3 de outubro.

Participação especial

Durante a live, além de muita música e dança, três pessoas importantes da área do entretenimento enviaram um depoimento sobre o Bloco do Urso. Um deles foi Doreni Caramori, presidente da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (ABRAPE).

“Nós temos trabalhado intensamente no país todo para que os eventos voltem com segurança. Eu tenho convicção que vamos voltar a ter esse evento que marcou história e que vai continuar marcando. Voltará sem dúvida ainda mais forte, seguro e com credibilidade, como aconteceu nos anos anteriores”, afirmou Doreni.

Outra participação muito especial foi de Sorocaba, que faz dupla com Fernando. Ele já esteve em outras edições do Bloco do Urso e afirmou que quer voltar para o palco do carnaval mais desejado de Minas Gerais.



“O Bloco do Urso tem uma história muito bacana, a gente já teve a oportunidade de tocar algumas vezes e esperamos tocar aí de novo. O pessoal faz com muita qualidade, eu tenho certeza que eles vão entregar [um evento] dentro dos protocolos de segurança e com uma mega qualidade”, disse o músico.